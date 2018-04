Cuba : Miguel Diaz-Canel adoubÃ© pour succÃ©der Ã  Raul Castro

Le numĂ©ro deux de l’exĂ©cutif cubain Miguel Diaz-Canel a Ă©tĂ© dĂ©signĂ© mercredi unique candidat pour succĂ©der au prĂ©sident Raul Castro, dont le dĂ©part mettra fin jeudi Ă six dĂ©cennies de pouvoir exclusif des frères Castro.

« Au nom de la Commission nationale de candidatures, j’ai la responsabilitĂ© et l’honneur de vous proposer comme prĂ©sident du Conseil d’Etat et des ministres de la RĂ©publique de Cuba le camarade Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez », a dĂ©clarĂ© devant l’AssemblĂ©e Gisela Duarte, la prĂ©sidente de cette Commission.

Sa nomination officielle aux plus hautes fonctions et celle des 31 membres du Conseil d’Etat doivent ĂŞtre confirmĂ©es jeudi matin, jour du 57e anniversaire de la victoire de la baie des Cochons face Ă des troupes anticastristes soutenues par Washington en 1961.

Ces nominations ont Ă©tĂ© soumises mercredi au vote des dĂ©putĂ©s. Mais l’issue du scrutin ne fait aucun doute puisque ces derniers n’ont pas pour tradition de contester les propositions de la Commission de candidatures.

Mercredi, le prĂ©sident et son successeur sont apparus tout sourire Ă l’ouverture de la session inaugurale de l’AssemblĂ©e issue des lĂ©gislatives de mars. Raul Castro a donnĂ© une franche accolade Ă son dauphin au moment de l’annonce de sa candidature, sous l’ovation des dĂ©putĂ©s.

Depuis la rĂ©volution de 1959, Cuba n’a connu qu’une seule vĂ©ritable transition Ă sa tĂŞte, en 2006, quand Fidel Castro, en proie Ă la maladie, a passĂ© le tĂ©moin Ă son frère cadet après plus de 40 ans d’un pouvoir sans partage.

Une fois au pouvoir, Raul Castro a engagĂ© une sĂ©rie de rĂ©formes autrefois impensables comme l’ouverture de l’Ă©conomie au petit entrepreneuriat privĂ© et a surtout orchestrĂ© un rapprochement spectaculaire avec les Etats-Unis, l’ennemi de la Guerre froide.

En 2015, les deux pays ont renouĂ© leurs relations diplomatiques et l’annĂ©e suivante le prĂ©sident amĂ©ricain Barack Obama a effectuĂ© une visite historique sur l’Ă®le. Mais depuis l’arrivĂ©e Ă la Maison blanche du rĂ©publicain Donald Trump, la normalisation a subi un sĂ©rieux coup de frein.

Fidel s’est Ă©teint fin 2016 et c’est au tour de Raul, 86 ans, de cĂ©der sa place, cette fois Ă un reprĂ©sentant de la nouvelle gĂ©nĂ©ration.

NumĂ©ro deux du rĂ©gime depuis 2013, Miguel Diaz-Canel est un homme du système qui a Ă©tĂ© prĂ©parĂ© Ă assumer les plus hautes fonctions. Il reprĂ©sente rĂ©gulièrement son gouvernement Ă l’Ă©tranger et ses apparitions dans les mĂ©dias sont de plus en plus frĂ©quentes.

Avocat du dĂ©veloppement d’internet sur l’Ă®le, il a su se donner une image de modernitĂ© tout en demeurant Ă©conome en dĂ©clarations. Mais il sait aussi se montrer intransigeant vis-Ă -vis de la dissidence ou de diplomates trop enclins Ă critiquer le rĂ©gime.

Une fois sa nomination confirmĂ©e, cet ingĂ©nieur en Ă©lectronique nĂ© après la rĂ©volution devra asseoir son autoritĂ© et poursuivre l’indispensable « actualisation » du modèle Ă©conomique cubain esquissĂ©e par le cadet des Castro.

De lourdes charges pour un homme au profil plutĂ´t discret qui a gravi dans l’ombre les Ă©chelons du pouvoir.

– ContinuitĂ© et renouvellement –

Pour la première fois depuis des dĂ©cennies, le prĂ©sident n’aura pas vĂ©cu la rĂ©volution de 1959, ne portera pas l’uniforme vert olive et ne dirigera pas le Parti communiste cubain (PCC).

Mais il pourra combler ce manque de lĂ©gitimitĂ© grâce Ă Raul Castro, qui demeurera Ă la tĂŞte du puissant parti unique jusqu’en 2021. A ce poste, il devra mobiliser la vieille garde des « historiques », perçus pour la plupart comme rĂ©tifs aux rĂ©formes les plus ambitieuses.

M. Diaz Canel pourra aussi compter sur le soutien de son futur numĂ©ro deux, Salvador Valdes Mesa. Ce syndicaliste et cadre de haut rang du parti âgĂ© de 72 ans a Ă©tĂ© proposĂ© pour assumer le poste de premier vice-prĂ©sident, qu’occupe actuellement l’hĂ©ritier de Raul Castro. Il sera ainsi le premier afro-cubain Ă occuper de telles fonctions depuis la rĂ©volution.

« Cette transition n’est pas improvisĂ©e, elle est très bien Ă©tudiĂ©e et se fonde sur l’expĂ©rience jugĂ©e rĂ©ussie (de la passation) entre Fidel et Raul », souligne l’expert cubain Arturo Lopez-Levy, professeur Ă l’UniversitĂ© du Texas Rio Grande Valley.

Raul sera dans ce processus « un stabilisateur, un attĂ©nuateur de frictions potentielles entre les figures dirigeantes », poursuit-il.

Signe que cette transition a Ă©tĂ© placĂ©e sous le signe de la continuitĂ©, le prĂ©sident de l’AssemblĂ©e Esteban Lazo, 74 ans, a Ă©tĂ© confirmĂ© dans ses fonctions.

En revanche, deux militaires « historiques », Ramon Machado Ventura (87 ans) et Alvaro Lopez Miera (76 ans), vont quitter le Conseil d’Etat. D’autres comme Ramiro Valdez (85 ans), Guillermo Garcia (90 ans) et Leopoldo Cionta Frias (76 ans) seront en revanche maintenus au sein de l’organe exĂ©cutif suprĂŞme, qui comptera au total 13 nouveaux membres sur 31.

M. Diaz-Canel n’a jamais prĂ©sentĂ© de programme, mais il devra tenir compte des « lignes directrices » votĂ©es par le parti unique et le Parlement, qui dessinent les orientations politiques et Ă©conomiques Ă suivre d’ici Ă 2030.

De l’avis des observateurs, le futur prĂ©sident sera surtout attendu sur le terrain Ă©conomique et sur son aptitude Ă procĂ©der aux rĂ©formes nĂ©cessaires pour redresser une Ă©conomie stagnante (hausse du PIB de 1,6% en 2017) et fortement dĂ©pendante des importations et de l’aide de son alliĂ© vĂ©nĂ©zuĂ©lien aujourd’hui affaibli.