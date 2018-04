Cuba : Miguel Diaz-Canel dÃ©signÃ© pour succÃ©der Ã  Raul Castro

Le numĂ©ro deux de l’exĂ©cutif cubain Miguel Diaz-Canel a Ă©tĂ© dĂ©signĂ© mercredi seul candidat pour prendre la suite du prĂ©sident sortant Raul Castro, ouvrant la voie Ă une succession historique Ă Cuba.

Sa nomination officielle aux fonctions de prĂ©sident du Conseil d’Etat et du pays doit ĂŞtre confirmĂ©e jeudi matin après le vote des dĂ©putĂ©s, qui tourneront ainsi la page de six dĂ©cennies de pouvoir exclusif des frères Castro.

Depuis la rĂ©volution de 1959, Cuba n’a connu qu’une seule vĂ©ritable transition Ă sa tĂŞte, en 2006, quand Fidel Castro, en proie Ă la maladie, a passĂ© le tĂ©moin Ă son frère cadet après plus de 40 ans de pouvoir sans partage.

Raul Castro a engagĂ© une sĂ©rie de rĂ©formes autrefois impensables comme l’ouverture de l’Ă©conomie au petit entrepreneuriat privĂ© et a surtout orchestrĂ© un rapprochement spectaculaire avec les Etats-Unis, l’ancien ennemi de la Guerre froide.

En 2015, les deux pays ont renouĂ© leurs relations diplomatiques et l’annĂ©e suivante Barack Obama a effectuĂ© une visite historique sur l’Ă®le. Mais depuis l’arrivĂ©e Ă la Maison blanche du rĂ©publicain Donald Trump, la normalisation a subi un sĂ©rieux coup de frein.

Fidel s’est Ă©teint fin 2016 et c’est aujourd’hui au tour de Raul, 86 ans, de cĂ©der sa place, cette fois Ă un reprĂ©sentant de la nouvelle gĂ©nĂ©ration.

NumĂ©ro deux du rĂ©gime depuis 2013, Miguel Diaz-Canel est un homme du système qui a Ă©tĂ© prĂ©parĂ© Ă assumer les plus hautes fonctions. Il reprĂ©sente rĂ©gulièrement son gouvernement Ă l’occasion de missions Ă l’Ă©tranger et ses apparitions dans les mĂ©dias sont de plus en plus frĂ©quentes.

Avocat du dĂ©veloppement d’internet sur l’Ă®le, il a su se donner une image de modernitĂ© tout en demeurant Ă©conome en dĂ©clarations. Mais il sait aussi se montrer intransigeant vis-Ă -vis de la dissidence ou de diplomates trop enclins Ă critiquer le rĂ©gime.

Une fois sa nomination confirmĂ©e, cet ingĂ©nieur en Ă©lectronique nĂ© après la rĂ©volution devra asseoir son autoritĂ© et poursuivre l’indispensable « actualisation » du modèle Ă©conomique cubain esquissĂ©e par le cadet des Castro. Des charges lourdes pour un homme au profil plutĂ´t discret qui a gravi dans l’ombre les Ă©chelons du pouvoir et que les Cubains devront apprendre Ă connaĂ®tre.

« Diaz-Canel parle bien, mais il n’a ni le charisme, ni le talent d’orateur de Fidel. (…) C’est difficile de ne pas comparer. (…) Mais ils disent qu’il est bien prĂ©parĂ© et il a dĂ©jĂ passĂ© plusieurs annĂ©es Ă des postes de responsabilitĂ© », explique Ă l’AFP Yani Pulido, une comptable de 27 ans.

« Quoi qu’il arrive, je continuerai Ă lutter pour la rĂ©volution, mais j’avoue que je ne sais rien de Diaz-Canel », admet de son cĂ´tĂ© Raul Portillo, un gardien d’un entrepĂ´t d’Etat de 79 ans.

– Un cadre du parti comme numĂ©ro 2 –

Pour la première fois depuis des dĂ©cennies, le prĂ©sident n’aura pas vĂ©cu la rĂ©volution de 1959, ne portera pas l’uniforme vert olive et ne dirigera pas le Parti communiste cubain (PCC).

Mais il pourra combler ce manque de lĂ©gitimitĂ© grâce Ă Raul Castro, qui gardera la tĂŞte du puissant parti unique jusqu’en 2021. A ce poste, il devra mobiliser la vieille garde des « historiques », perçus pour la plupart comme rĂ©tifs aux rĂ©formes les plus ambitieuses.

M. Diaz Canel pourra aussi compter sur le soutien de son futur numĂ©ro deux, Salvador Valdes Mesa. Ce syndicaliste et cadre de haut rang du parti âgĂ© de 72 ans a Ă©tĂ© proposĂ© pour assumer le poste de premier vice-prĂ©sident, qu’occupe actuellement l’hĂ©ritier de Raul Castro.

« Il sera intĂ©ressant d’observer si (M. Diaz-Canel) est capable de rĂ©sister Ă la pression de cette charge », note Paul Webster Hare, un professeur de relations internationales Ă Boston (Etats-Unis) et ex-ambassadeur britannique Ă Cuba.

« Fidel et Raul (…) n’ont jamais eu Ă justifier leurs positions. Ils avaient menĂ© la rĂ©volution et personne ne remettait en cause leur +droit+ d’ĂŞtre dirigeants. (Mais) ils n’ont pas crĂ©Ă© de modèle dĂ©mocratique permettant de conduire un changement, c’est une des principales raisons pour lesquelles Diaz-Canel fait face Ă une tâche ardue », poursuit-il.

ContinuitĂ© du système oblige, celui-ci n’a jamais prĂ©sentĂ© de programme, mais il devra tenir compte des « lignes directrices » votĂ©es par le parti unique et le Parlement, qui dessinent les orientations politiques et Ă©conomiques Ă suivre d’ici Ă 2030.

De l’avis des experts, le futur prĂ©sident sera surtout attendu sur le terrain Ă©conomique et sur son aptitude Ă procĂ©der aux rĂ©formes nĂ©cessaires pour redresser une Ă©conomie stagnante (1,6% en 2017) et fortement dĂ©pendante des importations et de l’aide de son alliĂ© vĂ©nĂ©zuĂ©lien aujourd’hui affaibli.