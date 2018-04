Cuba: Miguel Diaz-Canel, l’homme du systÃ¨me qui succÃ¨de aux Castro

Apparatchik modèle de 57 ans, Miguel Diaz-Canel Bermudez a gravi discrètement les Ă©chelons du pouvoir cubain jusqu’Ă devenir jeudi le successeur du prĂ©sident sortant Raul Castro.

Né après la révolution, ce civil aux cheveux poivre et sel et au regard perçant aura la lourde tâche de fédérer autour de sa personne, de consolider les acquis de la révolution et de poursuivre la transformation économique esquissée par Raul Castro.

Depuis qu’il a Ă©tĂ© dĂ©signĂ© numĂ©ro deux de l’exĂ©cutif en 2013, l’homme qu’on dit abordable, quoique peu souriant et au talent d’orateur relatif, a pris de plus en plus d’espace dans les mĂ©dias d’Etat et reprĂ©sente frĂ©quemment Raul Castro lors de missions Ă Cuba et Ă l’Ă©tranger.

« Il y a cinq ans nous avions dĂ©jĂ la certitude absolue que nous avions visĂ© juste » en nommant M. Diaz-Canel comme numĂ©ro deux du rĂ©gime, a dĂ©clarĂ© jeudi le prĂ©sident sortant, jugeant qu’il Ă©tait considĂ©rĂ© comme « le meilleur » candidat Ă ses yeux et pour le parti unique.

« Par ses vertus, son expĂ©rience et son dĂ©vouement, il remplira avec un succès absolu la tâche qui lui a Ă©tĂ© donnĂ©e », a insistĂ© Raul Castro.

Dans les arcanes du pouvoir cubain, sa qualitĂ© de « civil » et son goĂ»t pour les jeans et les tablettes numĂ©riques dĂ©tonnent. Il a su se donner une image moderne en se faisant l’avocat d’une ouverture accrue de l’Ă®le Ă internet et d’une presse plus critique.

Derrière cette reprĂ©sentation, il s’est appliquĂ© cependant Ă Ă©viter toute polĂ©mique, n’accordant pas d’interviews et ne s’exprimant que lors d’activitĂ©s publiques ou dans l’anonymat de rĂ©unions Ă huis clos.

Ses partisans assurent qu’il « sait Ă©couter » et insistent sur sa simplicitĂ©.

Il sait toutefois aussi se montrer inflexible, comme l’a illustrĂ© l’annĂ©e dernière une vidĂ©o que la dissidence a fait fuiter. Dans ce document, il prĂ´ne devant des cadres du parti l’intransigeance contre les portails internet d’information indĂ©pendants, une poignĂ©e d’ambassades et bien sĂ»r l’opposition, illĂ©gale Ă Cuba.

– Parcours exemplaire –

Professeur d’universitĂ© au dĂ©but de sa carrière, cet ingĂ©nieur en Ă©lectronique est rapidement devenu un cadre du tout puissant Parti communiste cubain (PCC).

En 1994, il est nommé premier secrétaire du PCC dans sa province, alors frappée comme le reste du pays par la crise causée par la coupure des subsides vitaux de Moscou.

En 2003, alors en poste dans la province stratégique de Holguin (est), riche en matières premières, il fait son entrée parmi les quinze membres du bureau politique du parti, une fonction indispensable à tout aspirant au pouvoir.

D’autres dirigeants de sa gĂ©nĂ©ration, tels que l’ex-vice-prĂ©sident Carlos Lage ou les anciens ministres Roberto Robaina et Felipe Perez Roque, ont eu des carrières plus fulgurantes jusqu’Ă faire figure de dauphins potentiels avant lui, mais l’imprudence les a conduits Ă la disgrâce.

« Nous avons tentĂ© de prĂ©parer une dizaine de jeunes, dont la majoritĂ© est parvenue au Bureau politique (du PCC), mais nous n’avons pas pu parachever leur formation. (Diaz-Canel) fut l’unique survivant de ce groupe », a expliquĂ© jeudi le prĂ©sident sortant.

En mai 2009, Raul Castro, qui a hĂ©ritĂ© trois ans plus tĂ´t du pouvoir de son frère Fidel malade, le convoque Ă La Havane pour lui confier le ministère de l’Education supĂ©rieure, puis en mars 2012 il accède Ă l’une des huit vice-prĂ©sidences du Conseil des ministres.

Ne manquait alors que sa prĂ©sence au sein du Conseil d’Etat, oĂą il entre spectaculairement en 2013, accĂ©dant directement au poste de premier vice-prĂ©sident, soit numĂ©ro deux de facto du rĂ©gime, relĂ©guant au rang de simple vice-prĂ©sident son prĂ©dĂ©cesseur, le vieux compagnon de route des Castro JosĂ© Ramon Machado Ventura, 87 ans.

– Une aura Ă forger –

« C’est le plus jeune parmi les hauts dirigeants, il a de longues annĂ©es d’expĂ©rience, il a Ă©tĂ© le dirigeant du parti dans deux provinces (…) et il a Ă©tĂ© intĂ©grĂ© de manière cohĂ©rente dans la vie publique », vante le politologue cubain Esteban Morales.

Mais Ă la prĂ©sidence du Conseil, M. Diaz-Canel deviendra de fait chef des armĂ©es, et devra composer avec la vieille garde des commandants « historiques », dont plusieurs pourraient encore occuper de hautes fonctions au sein du PCC et du gouvernement.

Une tâche qui s’annonce ardue pour un homme dont l’expĂ©rience militaire se rĂ©sume Ă un service de trois ans dans une unitĂ© de missiles anti-aĂ©riens entre 1982 et 1985.

« Il existe Ă Cuba une tradition d’hommes forts Ă la tĂŞte de l’Etat », souligne l’expert cubain Arturo Lopez-Levy, professeur Ă l’UniversitĂ© du Texas Rio Grande Valley.

Or « le profil de Miguel Diaz-Canel apparaĂ®t comme plus faible (…). Il n’a pas de pouvoir au-delĂ de celui qui lui a Ă©tĂ© donnĂ© », ajoute l’universitaire, soulignant aussi son silence sur les thèmes « dĂ©cisifs pour le pays » tels que l’Ă©conomie ou la diplomatie.

Raul Castro pourra l’accompagner en gardant les fonctions de secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral du parti unique, qu’il n’abandonnera Ă M. Diaz-Canel qu’en 2021.

« Raul a l’expĂ©rience, le leadership, et la reconnaissance pour conseiller le gouvernement et donner une cohĂ©rence au travail politique du parti en fonction des changements Ă mener », note M. Morales.

Père de deux fils issus d’un premier mariage, M. Diaz-Canel est remariĂ© Ă Lis Cuesta, universitaire spĂ©cialiste de la culture cubaine.