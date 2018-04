Cuba prÃªte Ã  tourner la page Castro

Le prĂ©sident cubain Raul Castro, 86 ans, passe le tĂ©moin jeudi Ă une nouvelle gĂ©nĂ©ration pour une transition qui marquera la fin de près de six dĂ©cennies de pouvoir sans partage de la fratrie Castro sur l’Ă®le caribĂ©enne.

« Nous avons parcouru un long, long, long et difficile chemin (…) pour que nos enfants, ceux d’aujourd’hui et ceux de demain, soient heureux », dĂ©clarait en mars le cadet des , qui avait succĂ©dĂ© en 2006 Ă son frère Fidel, alors affaibli et finalement dĂ©cĂ©dĂ© en 2016.

Fidel puis Raul auront dirigĂ© , jusqu’Ă l’incarner, pendant près de 60 ans, faisant de cette Ă®le un acteur central de la Guerre froide et parvenant Ă maintenir sur pied leur rĂ©gime communiste malgrĂ© le choc de l’effondrement de leur alliĂ© soviĂ©tique.

ConvoquĂ©e mercredi et jeudi pour une plĂ©nière historique, l’AssemblĂ©e nationale va Ă©lire un nouveau prĂ©sident du Conseil d’Etat, le principal organe de l’exĂ©cutif cubain, et fera basculer le pays dans une nouvelle ère.

Si les autoritĂ©s ne l’ont pas formellement confirmĂ©, c’est le premier vice-prĂ©sident et numĂ©ro deux du gouvernement, Miguel Diaz-Canel, 57 ans, qui semble avoir Ă©tĂ© choisi et prĂ©parĂ© pour devenir le nouveau visage de Cuba.

Apparatchik modèle, ce civil aux cheveux poivre et sel a gravi discrètement les Ă©chelons du pouvoir avant d’ĂŞtre intronisĂ© bras droit du prĂ©sident Ă la surprise gĂ©nĂ©rale en 2013, le posant en dauphin naturel des Castro.

« Il y aura une part de renouveau, mais aussi de continuitĂ© », prĂ©venait rĂ©cemment un des cadres du rĂ©gime, le ministre des Affaires Ă©trangères Bruno Rodriguez, rappelant que Raul Castro accompagnera son successeur en gardant la main sur le puissant Parti communiste de Cuba (PCC).

– « Toujours les Castro » –

Le prĂ©sident sortant ne quittera la tĂŞte du parti unique qu’au prochain congrès prĂ©vu pour 2021, l’annĂ©e de ses 90 ans, de quoi assurer une transition maĂ®trisĂ©e face aux nombreux dĂ©fis qui se prĂ©sentent.

« Je crois que Raul va se concentrer sur le travail idĂ©ologique (…), avec les forces qu’il lui reste, alors que Diaz-Canel se concentrera sur la partie du gouvernement, sur des tâches qui sont complexes et difficiles et qui nĂ©cessiteront un soutien », anticipe le politologue cubain Esteban Morales.

L’hĂ©ritier des Castro sera surtout chargĂ© de poursuivre l’indispensable « actualisation » d’un modèle Ă©conomique obsolète Ă un moment oĂą Cuba est confrontĂ© Ă l’affaiblissement de son alliĂ© vĂ©nĂ©zuĂ©lien, Ă l’embargo amĂ©ricain qui pèse toujours sur son dĂ©veloppement et au coup d’arrĂŞt imposĂ© par le rĂ©publicain Donald Trump au rapprochement engagĂ© fin 2014 entre Cuba et les Etats-Unis.

A travers l’Ă®le, cette transition alimente les dĂ©bats sans trop Ă©mouvoir parmi les Cubains, fervents castristes ou critiques, qui n’attendent pas de grands bouleversements après ce vote auquel ils ne participent pas.

En mars, les Ă©lecteurs avaient Ă©tĂ© appelĂ©s Ă Ă©lire l’AssemblĂ©e dont sera issu le nouveau prĂ©sident, mais les 605 candidats pour autant de sièges avaient Ă©tĂ© prĂ©alablement dĂ©signĂ©s par les assemblĂ©es provinciales et les organisations « de masse ».

« Ils changent le gouvernement, mais rien ne change. Ce sera toujours les Castro, mĂŞme si c’est un autre », dĂ©plore Asiel Ortiz Diaz, jeune sans emploi de 24 ans rencontrĂ© Ă La Havane.

« Ils disent que Raul quitte la prĂ©sidence pour laisser la place Ă un plus jeune, c’est logique mais Raul ne part pas, il restera toujours avec nous, comme Fidel », se rĂ©jouit de son cĂ´tĂ© Raul Garcia, retraitĂ© de 79 ans.

– Serrer les rangs –

D’ailleurs, comme pour souligner l’absence de « rĂ©volution dans la rĂ©volution », les autoritĂ©s n’ont pas prĂ©vu de cĂ©rĂ©monie en grande pompe pour ce vote de l’AssemblĂ©e, et les visas accordĂ©s aux journalistes venus de l’Ă©tranger ont Ă©tĂ© limitĂ©s Ă quatre jours.

« Nous poursuivrons le chemin de la rĂ©volution, la marche triomphale de la rĂ©volution continuera », assurait M. Diaz-Canel voici un mois au moment de voter aux lĂ©gislatives.

Pourtant, pour la première fois depuis des dĂ©cennies, le prĂ©sident ne s’appellera pas Castro, ne fera pas partie de la gĂ©nĂ©ration « historique » de 1959, ne portera pas l’uniforme militaire et ne sera pas premier secrĂ©taire du PCC.

Mais il pourra combler ce dĂ©ficit de lĂ©gitimitĂ© grâce Ă Raul Castro, qui devrait serrer les rangs de la vieille garde des gĂ©nĂ©raux « historiques », perçus pour la plupart comme rĂ©tifs aux rĂ©formes les plus ambitieuses.

Leur niveau de responsabilitĂ© au sein du nouveau Conseil d’Etat et du gouvernement donnera une indication sur la volontĂ© rĂ©formatrice du rĂ©gime, comme sur la marge de manoeuvre du nouveau prĂ©sident.

Signe que le rĂ©gime ne laisse rien au hasard, la journĂ©e de jeudi, 19 avril, correspond au 57e anniversaire de la victoire de la baie des Cochons (« Playa Giron »), considĂ©rĂ©e Ă Cuba comme « la première dĂ©faite de l’impĂ©rialisme yankee en AmĂ©rique latine » en 1961.