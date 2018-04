Cuba tourne la page Castro avec un nouveau prÃ©sident, Diaz-Canel

Miguel Diaz-Canel, un civil de 57 ans, est devenu jeudi le nouveau prĂ©sident de Cuba, engageant ce pays dans une transition historique qui s’inscrit toutefois dans la droite ligne du rĂ©gime castriste.

DĂ©signĂ© unique candidat mercredi, M. Diaz-Canel a Ă©tĂ© comme attendu Ă©lu par les dĂ©putĂ©s pour un mandat renouvelable de cinq ans, « avec 603 voix sur 604 possibles, soit 99,83% des suffrages », a annoncĂ© devant l’AssemblĂ©e la prĂ©sidente de la Commission nationale Ă©lectorale Alina Balseiro.

Face aux dĂ©putĂ©s, ce dernier s’est donnĂ© pour mandat « de poursuivre la rĂ©volution cubaine dans un moment historique crucial », mais aussi les rĂ©formes Ă©conomiques entamĂ©es par , dans le but de « perfectionner le socialisme ».

Dans cette première intervention en tant que prĂ©sident du Conseil d’Etat, dĂ©pourvue d’annonces concrètes, le nouveau prĂ©sident a dĂ©clarĂ© : « Je viens travailler, je ne viens pas promettre », avant de rĂ©affirmer sa « fidĂ©litĂ© au legs du commandant Fidel Castro, mais aussi Ă l’exemple, Ă la valeur et aux enseignements » de son prĂ©dĂ©cesseur.

D’ailleurs, a-t-il assurĂ©, « Raul Castro prĂ©sidera aux dĂ©cisions de grande importance pour le prĂ©sent et l’avenir de la Nation ».

Ce dernier, qui quitte la prĂ©sidence Ă 86 ans après plus de six dĂ©cennies de pouvoir exclusif de la fratrie Castro, a confirmĂ© qu’il conservera ses fonctions de secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral du puissant Parti communiste de Cuba (PCC) jusqu’en 2021, date Ă laquelle il cèdera les rĂŞnes du parti Ă son successeur Ă la prĂ©sidence.

« A partir de lĂ je deviendrai un soldat de plus au cĂ´tĂ© du peuple dĂ©fendant cette rĂ©volution », a annoncĂ© le prĂ©sident sortant, qui avait auparavant vantĂ© les mĂ©rites de son dauphin, dont la nomination « n’est pas un hasard ».

« Il y a cinq ans nous avions dĂ©jĂ la certitude absolue que nous avions visĂ© juste » en nommant M. Diaz-Canel comme numĂ©ro deux du rĂ©gime, a-t-il ajoutĂ©, jugeant qu’il Ă©tait considĂ©rĂ© comme « le meilleur » candidat Ă ses yeux et pour le parti unique.

– Transition gĂ©nĂ©rationnelle historique –

Le prĂ©sident sortant l’a prĂ©parĂ© Ă assumer les plus hautes fonctions, l’envoyant reprĂ©senter son gouvernement Ă l’Ă©tranger tandis que les mĂ©dias d’Etat lui accordaient de plus en plus d’espace.

« Par ses vertus, son expĂ©rience et son dĂ©vouement, il remplira avec un succès absolu la tâche qui lui a Ă©tĂ© donnĂ©e », a encore assurĂ© le prĂ©sident sortant.

ApĂ´tre du dĂ©veloppement d’internet et d’une presse plus critique sur l’, le nouveau prĂ©sident s’est peu Ă peu imposĂ© aux cĂ´tĂ©s de Raul Castro, se donnant une image de modernitĂ© tout en demeurant Ă©conome en dĂ©clarations. Mais il peut aussi se montrer intransigeant vis-Ă -vis de la dissidence ou de diplomates trop enclins Ă critiquer le .

Dans son discours de jeudi, il a proposĂ© d' »employer mieux et davantage la technologie » pour promouvoir une rĂ©volution qu’il a « jurĂ© de dĂ©fendre jusqu’Ă son dernier souffle ».

ChargĂ© de conduire une transition gĂ©nĂ©rationnelle historique, il sera le premier dirigeant cubain Ă n’avoir pas connu la rĂ©volution de 1959 et devra se forger une lĂ©gitimitĂ©. Hasard du calendrier, il fĂŞtera ses 58 ans vendredi.

Le poste de premier vice-prĂ©sident, le numĂ©ro deux de facto du rĂ©gime, est attribuĂ© Ă Salvador Valdes Mesa, un syndicaliste et cadre de haut rang du parti âgĂ© de 72 ans, a annoncĂ© Mme Balseiro, confirmant Ă©galement que le Conseil d’Etat, l’organe exĂ©cutif suprĂŞme, comptera 13 nouveaux membres sur 31.

Miguel Diaz-Canel aura pour mission de maintenir l’Ă©quilibre entre la rĂ©forme et le respect des principes essentiels du castrisme, et devra d’emblĂ©e s’atteler Ă poursuivre l' »actualisation » d’une Ă©conomie encore Ă©tatisĂ©e Ă 80% et entravĂ©e depuis 1962 par l’embargo amĂ©ricain.

Au plan diplomatique, il sera aussi confrontĂ© Ă un antagonisme renouvelĂ© avec l’Ă©ternel « ennemi » amĂ©ricain, le prĂ©sident rĂ©publicain Donald Trump imposant depuis un an un sĂ©rieux coup de frein au rapprochement engagĂ© fin 2014.

– Des rĂ©sistances attendues –

Pour le guider, le parti unique et le Parlement ont prĂ©alablement votĂ© des « lignes directrices » qui dessinent les orientations politiques et Ă©conomiques Ă suivre d’ici Ă 2030 et qui lui serviront de feuille de route.

« Il est assez difficile d’Ă©valuer la capacitĂ© de Diaz-Canel Ă remplir les fonctions de prĂ©sident (…) Il vient du système mais c’est la rigiditĂ© du système qui constitue le plus grand obstacle pour avancer », note Michael Shifter, le prĂ©sident du groupe de rĂ©flexion Dialogue interamĂ©ricain, Ă Washington.

Ses dĂ©buts « constitueront un test sur ses capacitĂ©s politiques et il peut s’attendre Ă des rĂ©sistances », affirme l’expert.

Les Castro ont Ă©crit une histoire unique de coopĂ©ration au sommet, parvenant Ă rĂ©sister pendant près de 60 ans Ă l’adversitĂ© de la super-puissance amĂ©ricaine et Ă l’effondrement du partenaire soviĂ©tique, aux consĂ©quences dramatiques pour l’Ă®le.

Après avoir succĂ©dĂ© en 2006 Ă son frère Fidel, mort fin 2016, Raul Castro a engagĂ© une sĂ©rie de rĂ©formes autrefois impensables, comme l’ouverture de l’Ă©conomie au petit entrepreneuriat privĂ©, et a surtout orchestrĂ© un rapprochement spectaculaire avec les Etats-Unis.

Mais de l’avis des observateurs, les rĂ©formes ont Ă©tĂ© trop timides pour relancer une Ă©conomie encore largement dĂ©pendante des importations et du soutien de son alliĂ© vĂ©nĂ©zuĂ©lien en plein dĂ©clin.

M. Diaz-Canel a annoncĂ© que la nomination des membres du conseil des ministres ne devrait intervenir qu’en juillet, lors de la prochaine session du Parlement.

En attendant, le nouveau chef de l’Etat cubain a dĂ©jĂ donnĂ© une idĂ©e de la façon dont il entend gouverner, promettant « une direction de plus en plus collective » tout en maintenant « un lien permanent avec la population ».