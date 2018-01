Cuba: Washington se penche sur la réaction de sa diplomatie face aux « attaques »

L’administration amĂ©ricaine va monter une commission pour examiner la rĂ©action de son dĂ©partement d’Etat face aux mystĂ©rieuses attaques contre ses diplomates et leurs familles Ă Cuba, ont indiquĂ© mardi des responsables Ă Washington.

La pression est montĂ©e ces derniers mois sur le dĂ©partement d’Etat pour qu’il lance une commission chargĂ©e de dĂ©terminer comment les enquĂŞtes ont Ă©tĂ© menĂ©es sur ces attaques qui ont provoquĂ© des pertes d’audition, des troubles cognitifs et du sommeil chez 24 diplomates en poste Ă La Havane, et dont l’origine est encore indĂ©terminĂ©e.

Les autoritĂ©s amĂ©ricaines avaient d’abord dĂ©noncĂ© des attaques acoustiques mais certains mĂ©dias amĂ©ricains avancent dĂ©sormais que le FBI n’a pas pu Ă©tablir avec certitude la cause de ces maux.

Comparaissant devant une commission sĂ©natoriale Ă Washington, des responsables du dĂ©partement d’Etat ont toutefois insistĂ© sur le fait que les indices pointaient toujours vers une attaque.

Ils ont en outre expliquĂ© que le chef de la diplomatie amĂ©ricaine, Rex Tillerson, avait dĂ©cidĂ© en dĂ©cembre de monter cette commission sur la rĂ©ponse du dĂ©partement d’Etat, et qu’il comptait informer le Congrès de sa composition dans les prochains jours.

« Ce qui est arrivĂ© Ă ces gens a Ă©tĂ© provoquĂ© par une technologie sophistiquĂ©e qui, franchement, est tellement sophistiquĂ©e que nous ne la comprenons pas », a soulignĂ© le sĂ©nateur rĂ©publicain d’origine cubaine Marco Rubio, pendant la rĂ©union de la commission des Affaires Ă©trangères.

Compte tenu de son profond rĂ©seau de surveillance, La Havane ne peut feindre d’ignorer qui a perpĂ©trĂ© ces attaques, ont affirmĂ© aussi bien les responsables du dĂ©partement d’Etat que Marco Rubio.

Le gouvernement cubain « ne le dit pas soit parce qu’elles viennent de groupes indĂ©pendants au sein du rĂ©gime, soit d’un pays tiers », a martelĂ© M. Rubio devant des journalistes.

Un peu plus tard Ă La Havane, la responsable des relations avec les Etats-Unis au ministère cubain des Affaires Ă©trangères, Josefina Vidal, a rĂ©affirmĂ© que le gouvernement cubain n’avait « aucune sorte de responsabilitĂ© dans ces atteintes Ă la santĂ© rapportĂ©es par des diplomates amĂ©ricains ».

Celle-ci a fustigé les « accusations infondées » et les « inventions de sénateurs anti-cubains », tout en déplorant à nouveau les « mesures injustifiées » du gouvernement américain, qui a largement réduit sa présence à La Havane et expulsé 17 diplomates cubains de Washington après la révélation de cette affaire.

Cuba, qui affirme avoir fait preuve d’une transparence totale dans l’enquĂŞte, accuse les AmĂ©ricains de garder le secret sur certaines informations concernant les victimes qui pourraient permettre des investigations plus complètes.

Le chef de la diplomatie amĂ©ricaine, Rex Tillerson, a de son cĂ´tĂ© jurĂ© qu’il protĂ©gerait le droit au secret mĂ©dical de ses diplomates et a prĂ©venu La Havane qu’il la tiendrait pour responsable.

Selon Washington, les premières attaques remontent Ă novembre 2016, peu après l’Ă©lection prĂ©sidentielle amĂ©ricaine, et les dernières ont Ă©tĂ© enregistrĂ©es en aoĂ»t 2017.

Directeur de services mĂ©dicaux du dĂ©partement d’Etat et mĂ©decin, Charles Rosenfarb a indiquĂ© aux membres de la commission que si la gravitĂ© et le type de symptĂ´mes des diplomates et de leurs proches Ă©taient divers, tous allaient dans le sens d’un traumatisme cĂ©rĂ©bral.

Certains se sont depuis remis des symptĂ´mes les plus graves, a poursuivi Charles Rosenfarb tout en soulignant qu’il Ă©tait encore trop tĂ´t pour Ă©tablir si d’autres allaient souffrir de sĂ©quelles permanentes.

« On nous a donné plusieurs descriptions: un son aigu, un son paralysant, une sensation ressemblant à celle ressentie quand on conduit avec la fenêtre ouverte ou une pression intense sur une oreille », a-t-il expliqué.

Le seul prĂ©cĂ©dent dont il a connaissance remonte Ă l’Ă©poque de la Guerre froide, a prĂ©cisĂ© M. Rosenfarb, lorsque des diplomates amĂ©ricains auraient supposĂ©ment Ă©tĂ© blessĂ©s par des Ă©metteurs russes envoyant des micro-ondes.

Mais un haut responsable du dĂ©partement d’Etat amĂ©ricain, Francisco Palmieri, a refusĂ© de dire s’il avait interpellĂ© Moscou sur les attaques prĂ©sumĂ©es Ă Cuba.

« Il y a une longue histoire et des antécédents de harcèlement de diplomates à La Havane », a-t-il affirmé avant de souligner que « de toutes façons, Cuba est responsable car il se devait de garantir la sécurité de tous les diplomates étrangers sur son territoire ».