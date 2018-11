Culture et Dividende démographique objet d’une conférence à Dakar, dimanche

Le Sénégal abrite, à partir de dimanche 25 novembre, une conférence régionale sur le « Partenariat pour la culture, la communication et le Dividende Démographique », co-organisée par le Fond des Nations Unies pour la Population (UNFPA) et le ministère sénégalais de la Culture du Sénégal, informe un communiqué reçu vendredi à APA.L’objectif de cette conférence régionale est de « mettre en place un Réseau régional des communicateurs traditionnels et des chefs traditionnels en vue d’impulser et de coordonner la mise en œuvre d’un plan d’action pour accélérer les transformations sociales propices à la capture du dividende démographique dans les pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre, » explique le communiqué de presse.

La rencontre qui s’achever le 27 novembre « sera un moment fort pour mettre en évidence le rôle de catalyseur de la culture et de la communication dans les transformations sociales et économiques ». Elle permettra de « valoriser le rôle crucial des communicateurs traditionnels et des leaders de la chefferie traditionnelle dans la mise en œuvre de la Feuille de route de l’Union africaine pour la capture du Dividende Démographique (DD) ».

La conférence va regrouper près de 300 participants composés de communicateurs traditionnels, de chefs traditionnels, de leaders religieux, de représentants des organisations de femmes, de jeunes, de parlementaires et de journalistes, et servira aussi de cadre pour la définition d’un partenariat stratégique entre les ministres de la Culture des pays de la sous-région et l’UNFPA.