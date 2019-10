Culture: la cuisine italienne au cœur de la semaine dédiée à l’Italie

La 4ème édition de la semaine italienne se déroulera du 21 au 27 octobre 2019 à Yaoundé.

La semaine de la cuisine italienne dans le monde, a été lancée par le ministre des Affaires étrangères italien en 2016. Cette semaine propose plus de 1500 manifestations dans 100 pays, pour un budget de 30 millions d’euros financée par le gouvernement italien et de nombreux sponsors. La semaine de la cuisine se fêtera au Cameroun, du 21 au 27 octobre 2019.

Les diversités et les spécialités italiennes, l’art de la cuisine italienne sera au rendez-vous cette semaine, dans les différents restaurants italiens qui ont été présentés dans le programme, tels que la pizzeria, O vive et le restaurant italien du chef Marcello. «Un buffet spécialement italien sera organisé ce vendredi 25 octobre 2019 au restaurant O vive, au prix de 22500 Fcfa par personne. Une variété de plats italiens seront présentés et on espère que les gens aimeront», notifie le chef cuisinier du restaurant.

Pendant cette semaine italienne, la langue italienne sera également mise en avant. Elle aura pour objectif de développer les compétences linguistico-communicatives des apprenants, et pleins d’autres. Les petites et moyennes entreprises prendront également part à la semaine italienne, dès demain au centre de l’artisanat de Yaoundé. Les 12 entreprises italiennes et camerounaises inscrites feront des présentations de leurs entreprises.