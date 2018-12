Culture: Yaoundé accueille la 4e édition du « Pagne en folie »

Le salon-exposition « Le pagne en folie » s’est ouvert ce mercredi à l’Hôtel Azur de Yaoundé.

Il y’ avait du pagne partout et sur toutes ses formes ce mercredi 13 décembre à l’Hôtel Azur de Bastos à l’occasion de l’ouverture du « Pagne en Folie » 2018. Stylistes, couturiers, journalistes et plusieurs autres corps de métiers étaient présents pour le lancement la 4e édition de ce rendez-vous des étoffes et de l’artisanat africain.

Tout ce beau monde venu de tous les coins de l’Afrique voulait non seulement redécouvrir le pagne mais aussi et surtout donner leurs points de vues sur la place du pagne africain le marché mondial aujourd’hui. C’était en effet le thème de la conférence-débat qui a ouvert l’évènement. Animée par le Directeur de publication du quotidien le Jour, Haman Mana, la conférence a donné l’opportunité à tous les participants de dire ce qu’ils pensent réellement du pagne. Pour Mr Yatou représentant de la marque de bijoux, accessoires et vêtements en tissu pagne Afro Yaca Drum, les africains tardent encore à donner de la valeur au pagne. » Il y’ a encore beaucoup à faire en ce qui concerne le pagne au Cameroun. Les couturiers professionnels et stylistes africains et camerounais gagneraient à mettre sur pieds des prêts à porter uniquement pour des pagnes mais surtout accessibles à tous. Nous devons par la même occasion africaniser les menstruations« . Des propos bien élaborés et approuvés par le panel constitué entres autres du mannequin ivoirien Kristen Bell.

Pour Liliane Bebey, l’une des promotrices de l’évènement, cette édition a un autre objectif majeur , celui de sensibiliser les pouvoirs publics à travers les médias. « Nous voulons que ces derniers voient ce que nous faisons, qu’ils entrent dans le mouvements en accompagnant ceux des industriels qui veulent rentrer dans ce mouvement du pagne parce qu’il y a de la matière et il y’ a de quoi faire « .

La 4e édition du « Pagne en Folie » qui s’est ouverte ce mercredi 13 décembre, fermera ses portes le samedi 15 décembre 2018.