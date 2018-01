Cyclisme: cinq équipes à la loupe au WorldTour

DĂ©parts et arrivĂ©es ont rythmĂ© comme Ă l’habitude la fin de l’annĂ©e pour les 18 Ă©quipes du WorldTour. Revue de dĂ©tail pour cinq d’entre elles, sur le devant de la scène Ă l’intersaison:

Sky: la tempĂŞte menace l’Ă©quipe britannique, le poids lourd du WorldTour, qui a investi pour le moyen terme en recrutant trois des espoirs du peloton Ă l’intersaison (Bernal, Sivakov, Halvorsen). OmniprĂ©sente sur les diffĂ©rents fronts du cyclisme sur route, tant les grands tours que dĂ©sormais les classiques, elle doit affronter la suspicion grandissante qui accompagne les victoires de son leader anglais Chris Froome. Avec, pour prioritĂ©, de sortir sans trop de dommages du guĂŞpier ravageur que reprĂ©sente le contrĂ´le antidopage « anormal » Ă la Vuelta du quadruple vainqueur du Tour de France, dĂ©terminĂ© Ă briguer sa propre succession en juillet prochain.

Emirats: un recrutement-choc. Pour sa deuxième saison dans l’Ă©lite, l’Ă©quipe Ă©miratie de Giuseppe Saronni, aux moyens considĂ©rablement accrus, a misĂ© sur trois nouveaux leaders, le NorvĂ©gien Alexander Kristoff dans les classiques, le champion d’Italie Fabio Aru dans les grands tours, l’Irlandais Dan Martin dans les deux types de courses. Quitte Ă dĂ©garnir l’Ă©quipe Astana privĂ©e tardivement d’Aru, au grand regret du manager kazakh Alexandre Vinokourov, et rĂ©duite Ă attendre la confirmation du grimpeur colombien Miguel Angel Lopez, qui est parfois apparu insolent de supĂ©rioritĂ© dans les cols lors de la dernière Vuelta.

Movistar: longtemps synonyme de stabilitĂ©, voire de conservatisme, le groupe d’Eusebio Unzue a perdu Ă l’intersaison plusieurs de ses cadres (Castroviejo, les frères Jesus et Jose Herrada, G. Izagirre). Mais il a fait venir le Basque Mikel Landa, bridĂ© dans ses prĂ©cĂ©dentes Ă©quipes (Astana puis Sky), sans craindre la cohabitation qui s’annonce Ă©pineuse avec le Colombien Nairo Quintana dans les grands tours. Tous deux feront Ă©quipe au Tour de France avec l’Espagnol Alejandro Valverde, symbole de la formation, pour complĂ©ter un trio-maĂ®tre. A condition de savoir jouer tactiquement.

AG2R La Mondiale: paradoxalement, l’Ă©quipe de Vincent Lavenu gagne peu mais poursuit sa progression. A l’image de son charismatique chef de file, Romain Bardet, devenu une valeur sĂ»re du Tour de France (2e puis 3e). Tony Gallopin et le Suisse Silvan Dillier sont venus renforcer le groupe qui compte encore plus sur le champion de Belgique Oliver Naesen, la belle pioche de la saison passĂ©e. De quoi rivaliser avec l’autre Ă©quipe française du WorldTour, FDJ, aux moyens renforcĂ©s par l’arrivĂ©e d’un nouveau partenaire principal (Groupama) qui lui permet d’asseoir encore plus son groupe autour de Thibaut Pinot en montagne et Arnaud DĂ©mare dans les sprints.

Sunweb: si elle prĂ©sente l’effectif le plus rĂ©duit (23 Ă©lĂ©ments), qui tient compte de la rĂ©duction du nombre de coureurs (un de moins que l’an passĂ© dans les courses WorldTour), la formation allemande compte dans ses rangs la rĂ©fĂ©rence du contre-la-montre, le NĂ©erlandais Tom Dumoulin. Le vainqueur du Giro, qui prĂ©voit de dĂ©fendre son titre lors de la prochaine Ă©dition (dĂ©part le 4 mai Ă … JĂ©rusalem), a prolongĂ© son contrat. Mais il n’a pas reçu de renfort extĂ©rieur probant pour l’aider davantage en montagne. Au contraire, son Ă©quipe a perdu Warren Barguil, le meilleur grimpeur du Tour de France, parti chez Fortuneo-Samsic.