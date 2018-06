Dakar abritera le siège de la communauté africaine de la gestion axée sur les résultats

Le siège de la Communauté Africaine des Pratiques de la Gestion axée sur les Résultats de Développement (AfCoP-GRD, sigle anglais) sera installé au Sénégal, a annoncé mardi à Dakar, Oumar Samba Bâ, Secrétaire général adjoint de la présidence de la République, soulignant que le gouvernement a reçu des instructions du Chef de l’Etat, Macky Sall, dans ce sens.« Le président Macky Sall a instruit le gouvernement de prendre toutes les dispositions idoines pour l’installation du siège de l’AfCop-GRD au Sénégal », a dit M. Bâ, qui ouvrait la 2ème réunion du conseil exécutif de la Communauté Africaine des Pratiques sur de gestion axée sur les résultats de développement (AfCoP-GRD).

La rencontre qui dure deux jours vise à discuter en profondeur des concepts, approches et modes d’organisation de l’AfCoP-GRD, lancée en 2007, ainsi que les voies et moyens pour la structure de réaliser la mission qu’elle s’est donnée, à savoir développer et promouvoir une culture de résultats en Afrique, afin d’améliorer les conditions de vie des populations du continent.

Selon Oumar Samba Bâ, Sg adjoint de la présidence de la république du Sénégal, dans un contexte de modernisation de la gestion publique, orientée vers l’atteinte de résultats rapides, concrets et durables, le lancement d’un mouvement continental en faveur de la gestion axée sur les résultats concourt incontestablement à l’amélioration de l’efficacité de l’action publique et à l’effort collectif d’optimisation de l’allocation des ressources.

« En tant que coalition d’acteurs dont le principal objectif est d’améliorer les conditions de vie des citoyens, AfCoP-GRD a su asseoir une stratégie offensive permettant de relever d’importants défis par le renforcement des capacités, le partage d’expériences, le réseautage et l’établissement de solides relations d’apprentissage avec des praticiens en Afrique et dans le monde », a-t-il dit.

Il a ajouté qu’en choisissant la gestion axée sur les résultats, comme levier pour soutenir les réformes institutionnelles-clés, la Communauté africaine de Pratiques de Gestion axée sur les résultats se positionne sur un créneau porteur d’enjeux pour le devenir et le développement de l’Afrique.