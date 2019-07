Dakar et Rabat hôtes des 4èmes « Rencontres Africa » (Communiqué)

La capitale du royaume du Maroc, Rabat et celle du Sénégal, Dakar vont abriter, respectivement, les 21 et 22 Octobre et les 24 et 25 Octobre 2019, la 4ème édition des « Rencontres Africa », annonce un communiqué des organisateurs de l’événement reçu mercredi à APA.Cet événement annuel, le deuxième du genre sur le continent africain, est particulièrement destiné aux PME à fort potentiel et ETI désireuses de développer des partenariats avec des entreprises africaines, informe la note.

Quelque 600 dirigeants français et européens et près de 4 000 chefs d’entreprises africains, mobilisés notamment grâce à l’ensemble des partenaires de la manifestation sont attendus à cette 4ème édition.

Ces acteurs économiques, sectionnés afin de rencontrer des professionnels de leurs secteurs, vont saisir les meilleures opportunités et développer des collaborations fructueuses. Afin d’échanger autour de leurs expériences pour avancer plus loin ensemble, 10 conférences et 25 colloques auront également lieu, ajoute le communiqué.

Au total plus de 200 exposants sont d’ores et déjà inscrits et 4500 rendez-vous B to B prévus, annoncent les organisateurs.

« Les Rencontres Africa » visent à impliquer au plus niveau les autorités politiques et économiques pour permettre l’appropriation de la manifestation par les participants africains.

« Les Rencontres Africa » constituent, depuis 3 ans, l’une des plus importantes conventions d’affaires jamais organisées en Afrique, et sans doute la plus ambitieuse, avec en 2019 deux destinations d’envergures régionales à travers le continent.