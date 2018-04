Damas: des partisans du rÃ©gime manifestent aprÃ¨s les frappes des Occidentaux

Les Damascènes ont été réveillés samedi au petit matin par les éclairs, le bruit et les secousses des missiles. Imperturbables, certains sont sortis à leurs balcons pour observer les frappes occidentales sur des installations militaires du régime syrien.

Vers 04H00 du matin, durant 45 minutes, la capitale syrienne a rĂ©sonnĂ© du bourdonnement des avions et du fracas des missiles qui s’abattaient sur les faubourgs. Le ciel encore noir s’est retrouvĂ© striĂ© d’Ă©clairs.

Les Etats-Unis, la France et le Royaume-Uni, qui accusent le rĂ©gime d’avoir menĂ© le 7 avril une attaque chimique sur le bastion rebelle de Douma, ont mis leurs menaces Ă exĂ©cution en frappant des installations chimiques et militaires proches de Damas et Homs, dans le centre du pays.

Le bruit a sorti Saoussen Abou Tableh de son lit. « J’ai regardĂ© sur internet et j’ai vu: +attaque Ă©hontĂ©e des Etats-Unis, de la France et du Royaume-Uni+ », raconte-t-elle.

L’armĂ©e syrienne, soutenue par son alliĂ© russe, a affirmĂ© avoir abattu avec ses dĂ©fenses anti-aĂ©riennes la plupart des 110 missiles tirĂ©s par les Occidentaux.

Nedher Hammoud Ă©tait sur son toit pour « regarder les missiles se faire descendre comme des mouches », sourit ce fervent partisan du rĂ©gime, âgĂ© de 48 ans.

Dans le quartier de Jermana, Rahmeh Abou Hamra, elle, s’Ă©tait postĂ©e sur son balcon. Et « quand j’ai vu vers 05H30 que des gens allaient vers la place des Omeyyades, j’ai pris un taxi pour y participer avec mon fils », explique-t-elle.

Cette dame de 49 ans affiche sa dĂ©fiance: « Nous nous fichons de Trump ou de tous les gens comme lui. Nous nous fichons des missiles. Nous leur tenons tĂŞte avec notre armĂ©e ».

– « On a gagnĂ© » –

Le soleil Ă peine levĂ©, plusieurs dizaines de personnes se sont retrouvĂ©es sur l’emblĂ©matique place de Damas, ralliĂ©e Ă pied, Ă vĂ©lo ou dans des voitures dĂ©corĂ©es aux couleurs rouge, noire et blanche du drapeau syrien. Autour de la fontaine monumentale qui orne la place, un petit embouteillage s’est mĂŞme crĂ©Ă©.

Souriants, certains font le V de la victoire, agitent des drapeaux syriens, prennent des selfies devant la statue gĂ©ante du Sabre damascène, ou dansent et chantent sur la chaussĂ©e au son d’airs de musique Ă la gloire du prĂ©sident Bachar al-Assad.

« Dieu te protège, Damas! », entend-on.

« Trump pensait que nous serions Ă l’abri des bombes, mais nous sommes sur la place des Omeyyades », lance Amina al-Fares, 58 ans, tout de noir vĂŞtue après avoir perdu au combat son fils et des neveux. « Tous pour Bachar al-Assad! ».

Les frappes occidentales sont pour eux le signe de la victoire du régime, qui a notamment repris le bastion rebelle de la Ghouta orientale, situé aux portes de la capitale.

Les insurgĂ©s du groupe islamiste Jaich al-Islam ont acceptĂ© d’Ă©vacuer la ville de Douma, au lendemain de l’attaque chimique prĂ©sumĂ©e.

« On a gagnĂ©. C’est fini. On a battu le terrorisme. C’est la dernière frappe qu’ils mèneront », assure Yaman Qiblawi, 59 ans.

« Qu’ils (les Occidentaux) fassent ce qu’ils veulent, qu’ils tuent qui ils veulent », affirme Nedher Hammoud: « L’histoire retiendra que la Syrie a abattu des missiles, mais pas seulement. Elle a abattu l’arrogance amĂ©ricaine. »