Dans la zone euro, un timide parfum de rÃ©forme

Plus de quinze ans après l’instauration de la monnaie unique, le dĂ©bat est relancĂ© Ă Bruxelles et dans les capitales europĂ©ennes sur les mesures Ă prendre pour amĂ©liorer le fonctionnement de la zone euro.

Profitant de l’amĂ©lioration de la conjoncture Ă©conomique, Bruxelles et les Etats membres cherchent Ă tirer les leçons des violents soubresauts financiers qui ont menĂ© la Grèce au bord d’une sortie de la zone euro Ă partir de 2010, et ont fait douter de la cohĂ©sion mĂŞme de l’union monĂ©taire, qui rĂ©unit aujourd’hui 19 Etats sur les 28 que compte l’Union EuropĂ©enne (UE).

Institutions et Etats doivent aussi faire face au dĂ©senchantement d’une partie de la population, inquiète des effets de la mondialisation et tentĂ©e par le repli sur l’espace national.

L’Ă©pisode du Brexit a montrĂ© qu’un peuple pouvait très bien rompre son engagement europĂ©en si celui-ci ne lui apporte pas satisfaction

Ces derniers mois, le prĂ©sident français Emmanuel Macron, qui veut incarner un nouveau projet europĂ©en, a multipliĂ© les discours en faveur de rĂ©formes Ă la fois de l’Union des 28, et du cercle plus restreint de la zone euro.

« L’enjeu qui est le nĂ´tre au coeur de la zone euro, c’est de savoir comment nous arrivons Ă faire de cette zone une puissance Ă©conomique concurrente de la Chine et des Etats-Unis et c’est comment nous arrivons Ă rĂ©soudre ce que depuis dix ans nous Ă©chouons Ă faire, crĂ©er de l’emploi », avait dĂ©clarĂ© en septembre le prĂ©sident français.

Avec un Produit intĂ©rieur brut (PIB) de 11.934 milliards de dollars (environ 10.788 milliards d’euros) pour 2016, le poids de la zone euro est comparable Ă celui de la Chine (11.199 milliards de dollars) mais reste derrière les Etats-Unis (18.624 milliards), selon les donnĂ©es de la Banque mondiale.

Mais l’idĂ©e de rĂ©former la zone euro fait l’objet de discussions tendues entre les pays concernĂ©s.

Ceux du Nord, comme les Pays-Bas et l’Allemagne, première puissance Ă©conomique europĂ©enne, se montrent rĂ©ticents Ă mutualiser des richesses avec des pays du Sud, tels que la France, l’Italie ou l’Espagne, dont ils jugent la politique budgĂ©taire trop laxiste.

Ils prĂ©fèrent se concentrer sur des rĂ©formes plus techniques destinĂ©es principalement Ă assurer un meilleur respect des règles du pacte de stabilitĂ© europĂ©en (dĂ©ficit public sous les 3% du PIB, endettement public infĂ©rieur Ă 60% du PIB…), considĂ©rĂ©es comme le meilleur rempart contre de futures crises financières.

La Commission europĂ©enne tente de trouver une voie de compromis, et a proposĂ© le 6 dĂ©cembre un paquet de mesures comprenant notamment la crĂ©ation d’un Fonds monĂ©taire europĂ©en et l’institution d’un ministre des Finances de la zone euro.

A l’issue d’un sommet europĂ©en le 15 dĂ©cembre, la chancelière allemande Angela Merkel, en pleines nĂ©gociations pour former un gouvernement, ne s’est pas montrĂ©e fermĂ©e Ă la discussion sur les propositions du prĂ©sident français.

« Nous allons trouver une solution commune, car c’est nĂ©cessaire pour l’Europe », a-t-elle dit. « Quand on veut, on peut », a-t-elle insistĂ©.

– Un budget pour la zone euro ? –

Le prĂ©sident français Emmanuel Macron s’est fait le champion d’un futur budget pour la zone euro, qu’il souhaite consĂ©quent, reprĂ©sentant « plusieurs points de PIB » de la zone.

Ce budget pourrait ĂŞtre financĂ© par des « taxes europĂ©ennes dans le domaine numĂ©rique ou environnemental » avant peut-ĂŞtre qu’un jour un impĂ´t sur les sociĂ©tĂ©s harmonisĂ© ne vienne Ă©galement apporter sa contribution.

En novembre, un « nombre important » de ministres de Finances de la zone euro se sont prononcĂ©s en faveur d’un budget utilisĂ© comme « instrument stabilisateur » en cas de « choc asymĂ©trique », c’est-Ă -dire un Ă©vĂ©nement qui affecte durement l’Ă©conomie de l’un des pays de la monnaie unique, sans toucher les autres (par exemple, des inondations catastrophiques).

Le prĂ©sident de la Commission europĂ©enne, Jean-Claude Juncker, estime toutefois qu’une « ligne budgĂ©taire consĂ©quente » dĂ©finie dans le cadre du budget de l’Union europĂ©enne serait plus adaptĂ©e.

Le principal point d’interrogation concerne la position allemande, qui dĂ©pendra largement du partenaire de coalition d’Angela Merkel.

Les sociaux-dĂ©mocrates allemands sont favorables aux propositions du prĂ©sident français, en ce qui concerne la crĂ©ation d’un budget mais aussi celle d’un ministre des Finances.

Le parti conservateur de Mme Merkel, de son cĂ´tĂ©, n’a pas complètement fermĂ© la porte Ă un budget, mais attend de voir comment il sera financĂ© et Ă quoi il servira.

Mme Merkel ne rejette pas non plus l’idĂ©e d’un ministre des Finances europĂ©en, mais pour elle, le rĂ´le de ce ministre serait de faire appliquer plus efficacement les règles de contrĂ´le de dĂ©ficit et de la dette.

– Vers la crĂ©ation d’un Fonds monĂ©taire europĂ©en –

Après les frictions entre le Fonds monĂ©taire international (FMI) et les pays de la zone euro sur la gestion de la crise grecque, les EuropĂ©ens, y compris l’Allemagne, se sont peu Ă peu convaincus de la nĂ©cessitĂ© de se dĂ©brouiller seuls Ă l’avenir et par consĂ©quent de se doter d’un Fonds monĂ©taire europĂ©en (FME).

Ce FME serait constitué à partir du Mécanisme européen de stabilité (MES) créé en 2012 après la crise de la dette dans la zone euro, pour pouvoir venir en aide aux pays en difficulté financière en leur faisant des prêts.

La Commission europĂ©enne a prĂ©sentĂ© le 6 dĂ©cembre un projet de FME qui serait un « organe communautaire », « responsable devant le Parlement europĂ©en », et qui aurait la mĂŞme capacitĂ© thĂ©orique de prĂŞt, soit environ 500 milliards d’euros.

Mais l’Allemagne s’inquiète de voir diminuer son influence dans le nouvel organisme. Actuellement elle bĂ©nĂ©ficie dans le MES de droits de vote proportionnels Ă son apport en capital (27%), qui lui donnent une influence supĂ©rieure Ă celle qu’elle a dans les institutions communautaires.

Le futur FME pourrait Ă©galement endosser un rĂ´le de garant des banques en difficultĂ© dans la zone euro, au cas oĂą les mesures prĂ©vues dans le cadre de l’Union bancaire, Ă©galement en cours de constitution, ne seraient pas suffisantes.

De tous les projets de la zone euro, ce projet de l’Union bancaire lancĂ© en 2014 est le plus proche d’aboutir. Il s’agit de rendre les banques de la zone euro plus solides et d’Ă©viter que l’argent du contribuable ne serve Ă sauver des banques en difficultĂ©, comme cela c’Ă©tait produit pendant la crise.

Pour l’instant, deux des trois piliers prĂ©vus ont Ă©tĂ© mis en place: le premier concerne la supervision des banques et le second est destinĂ© Ă aider en cas de besoin les banques en difficultĂ© avec de l’argent venu du secteur.

En revanche, le dernier pilier, destiné à rassurer les clients des banques, grâce à une garantie européenne des dépôts, est plus difficile à mettre en place.

Après avoir mis sur la table un premier projet en novembre 2015, la Commission europĂ©enne a prĂ©sentĂ© en octobre dernier une version moins ambitieuse, espĂ©rant vaincre les rĂ©ticences de l’Allemagne, toujours inquiète de voir ses Ă©pargnants payer pour des banques du sud qu’elle estime mal gĂ©rĂ©es.

– DĂ©vastatrice concurrence fiscale –

Quand bien mĂŞme les pays de la zone euro parviendraient Ă avancer sur les rĂ©formes Ă©voquĂ©es ci-dessus, d’autres dossiers cruciaux pour sa cohĂ©sion sont sur la table de nĂ©gociations, comme celui de l’harmonisation fiscale, qui concerne l’ensemble des 28 pays de l’Union europĂ©enne.

Le dĂ©bat se focalise notamment sur l’impĂ´t sur les sociĂ©tĂ©s, Ă©conomistes, experts et dirigeants politiques prenant peu Ă peu conscience des effets nĂ©fastes d’une concurrence fiscale exacerbĂ©e dans une Union oĂą capitaux, biens et personnes circulent librement.

Entre 1995 et 2016, le taux normal moyen de l’impĂ´t sur les sociĂ©tĂ©s dans l’Union europĂ©enne a perdu 14 points, soit une baisse de 33%, selon une Ă©tude de l’Observatoire des politiques Ă©conomiques en Europe dĂ©pendant de l’universitĂ© de Strasbourg.

Le dĂ©bat se cristallise notamment sur les GAFA (Google, Apple, Facebook et Amazon), les grandes plateformes amĂ©ricaines de l’Ă©conomie numĂ©rique.

Ces dernières concentrent leurs bĂ©nĂ©fices dans des filiales domiciliĂ©es dans des pays Ă faible taux d’imposition, comme l’Irlande ou le Luxembourg, mĂŞme si elles gĂ©nèrent presque toutes leur chiffre d’affaires dans d’autres pays de l’UE.

Selon la Commission europĂ©enne, le taux d’imposition rĂ©el sur le bĂ©nĂ©fice des colosses du numĂ©rique dans l’UE est en moyenne de 9% seulement, tandis que celui des entreprises traditionnelles dĂ©passe les 20%.

Mais la concurrence fiscale fait aussi sentir ses effets dans l’Ă©conomie classique, comme le montre la procĂ©dure lancĂ©e lundi 18 dĂ©cembre par Bruxelles contre Ikea. Le gĂ©ant suĂ©dois du meuble est soupçonnĂ© d’avoir bĂ©nĂ©ficiĂ© d’avantages indus aux Pays-Bas via le système du rescrit fiscal, qui permet une taxation « à la tĂŞte du client », nĂ©gociĂ©e entre l’entreprise et l’administration fiscale. D’autres sociĂ©tĂ©s de l’Ă©conomie classique ont Ă©tĂ© Ă©pinglĂ©es dans le passĂ© par la Commission europĂ©enne, dont Starbucks aux Pays-Bas ou Fiat au Luxembourg.

En octobre 2016, la Commission europĂ©enne a relancĂ© un projet visant Ă instaurer des règles uniformes de calcul des bĂ©nĂ©fices, l’assiette commune consolidĂ©e pour l’impĂ´t sur les sociĂ©tĂ©s (Accis).

Avec ce système, qui serait obligatoire pour les groupes au chiffre d’affaires supĂ©rieur Ă 750 millions d’euros, les Etats resteraient libres de dĂ©finir le taux d’imposition, mais ils dĂ©termineraient tous de la mĂŞme manière l’assiette de cet impĂ´t.

Il n’y aurait qu’un seul lieu d’imposition mais le produit de la taxe serait ensuite rĂ©parti dans tous les pays oĂą la sociĂ©tĂ© exerce une activitĂ©, en fonction du niveau de l’activitĂ© dans chaque Etat, plutĂ´t que selon les rĂ©sultats des filiales.

Ce projet d’Accis doit encore ĂŞtre approuvĂ© par les Etats membres et le Parlement europĂ©en. Mais dans l’Union, toute rĂ©forme en matière fiscale est difficile, car elle doit ĂŞtre dĂ©cidĂ©e Ă l’unanimitĂ© des 28 pays.