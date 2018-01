Dans le nord de l’Afghanistan, les mystères de la mosquée des Neuf Dômes

En rase campagne Ă l’Ă©cart de Balkh, dans la poussière blanche du nord de l’Afghanistan, archĂ©ologues et restaurateurs cherchent Ă percer les secrets de la mosquĂ©e des Neuf DĂ´mes, construite au VIIIe siècle, un tĂ©moignage unique de son temps.

Malgré 1.000 ans de solitude, ses colonnes finement décorées, où affleurent encore le bleu du lapis lazuli, se dressent vers le ciel. La petite mosquée carrée (20 mètres de côté), autrefois surmontée de neuf coupoles, renverse quelques idées reçues.

« C’est un miracle qu’elle tienne encore debout », s’enthousiasme l’architecte italien Ugo Tonietti, de l’UniversitĂ© de Florence, expert en consolidation des chefs d’œuvre en pĂ©ril. « C’est l’unique mosquĂ©e de cet âge dans cet Ă©tat de conservation. »

« Il faut imaginer les couleurs », reprend-il: « le rouge, le bleu des colonnes: un jardin du paradis surmonté des dômes bleus et blancs comme une voûte céleste », à 4,30 mètres de hauteur.

Tout en observant les dĂ©licates feuilles de vigne enroulĂ©es de lianes qui habillent l’intĂ©gralitĂ© des piliers et leurs multiples variations, il prĂ©cise: « Exactement les mĂŞmes qu’Ă Samarra », la grande mosquĂ©e irakienne des Abbassides, ce califat sunnite qui Ă son apogĂ©e, Ă la fin du VIIIe siècle, s’Ă©tendait de l’actuelle Tunisie au Pakistan.

Mais, surprise: celle de Balkh, construite en 794, est antĂ©rieure, comme l’a confirmĂ© la datation au carbone 14 croisĂ©e avec des sources historiques.

« Ce qui signifie que la mosquĂ©e de l’empire abbasside a subi l’influence afghane, et non l’inverse », s’exclame Julio Sarmiento-Bendezu, le directeur de la DĂ©lĂ©gation archĂ©ologique française en Afghanistan (Dafa), en charge des fouilles.

– Gengis Khan –

SpĂ©cialiste de l’Asie centrale, il mesure sa chance d’archĂ©ologue. « Cette mosquĂ©e est exceptionnelle par sa beautĂ©, sa conservation, sa dĂ©coration et ce qu’elle apporte de connaissances », insiste-t-il.

La dĂ©couverte de « Noh Gonbad », son nom perse, est pourtant le fruit d’un malentendu. A la fin des annĂ©es 60, une archĂ©ologue amĂ©ricaine demande Ă voir « une mosquĂ©e dĂ©truite par Gengis Khan », l’empereur mongol qui ravagea la rĂ©gion au dĂ©but du XIIIe siècle.

Les villageois la conduisent Ă ce petit sanctuaire Ă demi-enfoui Ă une vingtaine de kilomètres Ă l’ouest de Mazar-i-Sharif. MĂŞme ensablĂ©e jusqu’Ă mi-hauteur, la mosquĂ©e des Neuf DĂ´mes laisse deviner l’incroyable ornementation de gypse taillĂ© sur ses arches et colonnes.

A cause des guerres permanentes, les fouilles ne commencent rĂ©ellement qu’en 2006. Entretemps, les autoritĂ©s ont protĂ©gĂ© l’ensemble d’un toit de tĂ´les contre les vents et les intempĂ©ries, heureusement rares dans ces steppes dĂ©sertiques.

« On a d’abord cru Ă un monument isolĂ©, mais en avançant on a vu qu’elle Ă©tait collĂ©e Ă d’autres structures, plus anciennes », raconte Julio Sarmiento-Bendezu. « A la fin du VIIIe siècle, le monde bouddhique Ă©tait en perdition dans la rĂ©gion. Sans doute a-t-elle Ă©tĂ© construite sur les restes d’un monastère ».

Les archéologues ont dégagé la base des piliers à 1,50 mètre de profondeur, mais des sondages témoignent de vestiges plus profonds encore.

– Tremblement de terre –

« Ce dessin de fleur est pré-islamique, directement issu de la culture locale, à la fois typique ici et inhabituel à Samarra », affirme Arash Boostani, un architecte et ingénieur iranien, mandaté comme le Pr Tonietti par la Fondation Aga Khan pour la Culture (AKTC), qui finance les travaux.

« Cette mosquĂ©e est comme une fenĂŞtre sur l’ancien monde », rĂ©sume-t-il. « Avec les bases d’une nouvelle culture qui s’annonce ».

Le bâtiment est très vulnĂ©rable du fait de sa structure en briques et pisĂ©, sensible Ă l’Ă©rosion. « Si elle avait Ă©tĂ© dĂ©gagĂ©e plus tĂ´t, il ne resterait rien », estime-t-il.

En partie éboulée, Noh Gonbad a tôt perdu ses dômes, dont les débris restent conservés sur le site. « Les neuf coupoles ont dû céder lors du tremblement de terre de 819, à peine 30 ans après sa construction », avance M. Boostani.

Un nouveau sĂ©isme, cent ans après, a eu raison des murs d’enceinte et de la plupart des quinze arches qui soutenaient les voĂ»tes.

Les experts ont tendu des filets en fibre de verre pour soutenir les deux arches principales, profondĂ©ment fissurĂ©es, et injectĂ© du ciment – sans altĂ©rer les dĂ©corations en gypse.

« Les fouilles continuent. Le lieu a toujours Ă©tĂ© occupé », reprend Julio Sarmiento-Bendezu, qui fait Ă©tat de « foyers » dĂ©couverts sur ce site « à forte valeur symbolique », d’abord « monastère puis mosquĂ©e, abandonnĂ© puis squatté ».

« Comme toutes les fouilles, celles de la mosquĂ©e des Neuf DĂ´mes posent plus de questions qu’elles n’en rĂ©solvent », se rĂ©jouit l’archĂ©ologue.

Aujourd’hui encore, le site de Noh Gonbad reste un lieu de pèlerinage: le vendredi, les femmes viennent s’y recueillir et nouer en pleurant un ruban votif sur le tombeau de « Hadji Pyada », le pèlerin Ă pied. Un saint obscur qui y fut enterrĂ© au XVe siècle.