Dans le Sahara mauritanien, les touristes reviennent et l’espoir aussi

A pied dans les dunes, Ă dos de dromadaire ou en 4×4 Ă travers oasis et canyons: les touristes reviennent peu Ă peu dans le Sahara mauritanien, oĂą des voyages organisĂ©s suspendus depuis 2011 pour cause d’insĂ©curitĂ© ont repris depuis NoĂ«l.

« Le Sahara me manquait. Les couleurs des dunes, le jeu du vent sur le sable, les ciels Ă©toilĂ©s… », confie Ă l’AFP, au coin du feu, Elisabeth Godin, 71 ans, un cheich couleur ocre enroulĂ© autour de la tĂŞte.

Cette retraitĂ©e originaire de La Rochelle (ouest de la France) fait partie des tout premiers groupes de Français Ă retourner dans l’Adrar, dans le nord-est de la Mauritanie, une ancienne colonie de la France.

Au milieu des annĂ©es 2000, l’Adrar accueillait jusqu’Ă 14.000 visiteurs par an – principalement français, en raison des liens historiques des deux pays. Mais cette destination confidentielle s’est effondrĂ©e avec la multiplication des attaques jihadistes et notamment le meurtre de quatre Français en 2007.

Le tourisme saharien a ensuite survĂ©cu sporadiquement « avec notamment des Allemands, des Italiens, des NĂ©erlandais, des Espagnols et des Japonais”, indique Mohamed Ba ould Ne, le directeur de l’Office du tourisme mauritanien.

En mars 2017, le ministère français des Affaires Ă©trangères a allĂ©gĂ© ses recommandations aux voyageurs sur cette partie du dĂ©sert prisĂ©e des touristes. Si la rĂ©gion reste « dĂ©conseillĂ©e sauf raison impĂ©rative », cette modification est suffisante pour reprendre les circuits, estiment aujourd’hui plusieurs agences françaises spĂ©cialisĂ©es dans le voyage d’aventure et adeptes des destinations sahariennes.

– ‘Le mythe des grandes caravanes’ –

« La Mauritanie a fait d’Ă©normes efforts pour sĂ©curiser son territoire », assure Maurice Freund, directeur de Point-Afrique Voyages. Ce voyagiste a relancĂ© Ă NoĂ«l les vols charters Paris-Atar interrompus en 2011, qui permettent d’atterrir au coeur du dĂ©sert. Au grand bonheur de certains touristes recherchant la magie du Sahara.

« Depuis tout petit, je suis fascinĂ© par le mythe des grandes caravanes », confie ainsi Guillaume Jordan, 44 ans, venu randonner dans les immensitĂ©s dunaires de l’erg Ouarane avec l’agence La Balaguère.

D’autres, comme sa compagne Françoise Vernet, 47 ans, sont lĂ par solidaritĂ©. « Je voulais soutenir cette initiative pour que les Mauritaniens revoient des touristes », explique-t-elle.

DĂ©sormais « 2017-2018 est une saison test » pour l’accueil des Français, estime Kadi Mehdi, directeur de Mauritanides Voyages, une agence Ă Atar prestataire de tours-opĂ©rateurs français. « Notre grand challenge est de prouver que la Mauritanie a fait les efforts nĂ©cessaires » pour les faire revenir « en toute sĂ©curité ».

Pour cela, il compte sur l’important dispositif mis en place par les autoritĂ©s. « Des dizaines de gendarmes patrouillent en permanence sur les parcours des circuits. On ne les voit pas, mais ils sont là  », assure-t-il.

MalgrĂ© les rĂ©ticences de sa fille et les mises en garde d’amis, Elisabeth Godin se sent en sĂ©curitĂ© dans le dĂ©sert. « Quand je dors Ă la belle Ă©toile au milieu du camp, je me sens comme dans un cocon”, confie-t-elle sur son bivouac plantĂ© au milieu d’un plateau rocheux, entre des acacias.

– ‘Outil pour la paix’ –

DĂ©but janvier, plus de 1.000 personnes Ă©taient inscrites Ă des circuits de tours-opĂ©rateurs français. Une reprise timide mais importante pour l’Ă©conomie de l’Adrar, durement frappĂ©e par l’arrĂŞt du tourisme.

Pour soutenir cette relance, l’Etat mauritanien participe Ă hauteur d’environ 350.000 euros Ă l’affrètement des avions par Point-Afrique, selon l’Office du tourisme mauritanien.

Les spĂ©cialistes du secteur touristique espèrent que le retour des Français motivera d’autres nationalitĂ©s.

« L’avion Paris-Atar, c’est de la très bonne pub », se rĂ©jouit Cheibany Lemine, directeur d’une agence de voyage Ă Atar qui reçoit habituellement des Allemands, des Italiens et des Japonais. « Depuis 2010, je faisais entre cinq et huit groupes par hiver. Cette annĂ©e, je suis parti pour atteindre la vingtaine ».

A 80 km d’Atar, dans l’ancienne citĂ© caravanière de Chinguetti classĂ©e au patrimoine mondial de l’HumanitĂ©, le retour des touristes Ă©tait attendu avec impatience.

« Nous sommes restĂ©s en lĂ©thargie pendant presque une dĂ©cennie. Maintenant que le charter est arrivĂ©, la ville commence Ă revivre », se rĂ©jouit Lemine Bahan, propriĂ©taire d’une auberge.

Une perspective plus que bienvenue dans l’Adrar oĂą le dĂ©veloppement social doit ĂŞtre une prioritĂ©, selon Maurice Freund. « Le tourisme n’est qu’un outil pour la paix » dans le Sahel, estime le directeur de Point-Afrique. « La force militaire ne rĂ©soudra jamais les problèmes Ă elle seule ».