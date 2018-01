Dans les mines d’émeraude, des femmes battent en brèche le machisme

Longtemps, les femmes ont Ă©tĂ© interdites dans les mines de Colombie, par superstition. Elles devaient se contenter de la quĂŞte improbable des prĂ©cieuses pierres dans les dĂ©chets de terre noirâtre rejetĂ©s des galeries. Mais les temps ont changĂ©: elles battent aujourd’hui en brèche le machisme au fond des mines.

« L’espoir de trouver des Ă©meraudes m’a menĂ©e ici et je suis restĂ©e, avec l’illusion que le petit JĂ©sus en dĂ©pose une dans ma pelle », se souvient Rosalba Cañon, 63 ans.

Cette femme au visage buriné par le soleil a échoué à la fin des années 1970 à Muzo (Boyaca, est), un village des Andes considéré comme la capitale mondiale du diamant vert pour la finesse de ses pierres.

A l’Ă©poque, les femmes ne pouvaient descendre dans les galeries: les mineurs les accusaient de porter malheur.

« Il se disait que lorsqu’elles entraient dans la mine, les Ă©meraudes se cachaient », a racontĂ© Ă l’AFP Maria Luisa Durance, 39 ans, chargĂ©e des oeuvres sociales de Mineria Texas Colombia (MTC), un gĂ©ant du secteur, avec 800 salariĂ©s.

Alors chaque jour, depuis plus de trente ans, Rosalba chausse ses bottes de caoutchouc et rejoint des dizaines d’autres « guaqueros » (chasseurs de trĂ©sors, ndlr) qui fouillent le lit du torrent de Las Animas.

Les pierres de Muzo fascinaient dĂ©jĂ les civilisations prĂ©colombiennes. Pendant la conquĂŞte de l’AmĂ©rique, les Espagnols en vendaient jusqu’en Perse et au XXe siècle, des pans entiers de montagne ont Ă©tĂ© pulvĂ©risĂ©s aux explosifs.

– La ‘fièvre’ des Ă©meraudes –

La Colombie est avec la Zambie l’un des principaux producteurs d’Ă©meraudes au monde. Elle en a exportĂ© pour 148 millions de dollars en 2016, selon l’Agence nationale minière (ANM).

Les mines ont beau se moderniser et rejeter de moins en moins de dĂ©chets, des hommes et des femmes de tous âges s’acharnent Ă retourner Ă la pelle, puis Ă tamiser les tonnes de rĂ©sidus vomis autrefois dans la rivière.

« C’est une fièvre », admet Rosalba qui a Ă©levĂ© lĂ ses trois enfants, leur donnant « de la terre Ă laver pour les occuper ».

Mais aujourd’hui, les guaqueros ne dĂ©couvrent plus que quelques « pĂ©pites » de temps Ă autre. Ils survivent des avances des nĂ©gociants, accumulant les dettes.

« Ils nous prĂŞtent de l’argent et quand nous trouvons quelque chose, ils le prennent. Mais ça fait longtemps que je ne trouve rien, et ça n’a jamais Ă©tĂ© plus de 200 Ă 500.000 pesos (66 Ă 160 dollars) », dĂ©plore Blanca Buitrago, 52 ans.

En 2015, la lĂ©gislation a fait fi de la superstition machiste et autorisĂ© le travail souterrain pour les femmes. Mais comme tant d’autres guaqueras, Blanca, mère de cinq enfants, est trop âgĂ©e pour dĂ©crocher un emploi lĂ©gal.

– DĂ©fi –

Saida Canizales, 40 ans, est elle devenue superviseuse de sécurité chez MTC, la seule à un tel poste, aux côtés de 17 hommes, dans une entreprise qui compte 10% de femmes.

« L’incursion des femmes a Ă©tĂ© un dĂ©fi (…) mais je pense l’avoir relevĂ©! », se rĂ©jouit cette experte en surveillance Ă©lectronique, qui gagnait 1,8 million de pesos (environ 600 dollars) Ă Bogota et a triplĂ© son salaire.

Natte blonde nouĂ©e d’un ruban fleuri sous son casque noir, Saida descend jusqu’Ă 140 mètres de fond par 35 degrĂ©s et 90% d’humiditĂ© pour veiller Ă l’extraction des Ă©meraudes.

Courbant la tĂŞte dans les galeries, agile sur les Ă©chelles de fer fixĂ©es aux parois, elle rejoint les mineurs qui entaillent la roche au marteau-piqueur. Jusqu’Ă ce que, dans l’argile noire, apparaisse le blanc d’une veine de calcite et, Ă©ventuellement, la poudre verdâtre annonciatrice des gemmes.

Elle dĂ©croche alors sa lampe frontale et Ă©claire le gĂ©ologue qui dĂ©gage minutieusement les Ă©meraudes au maillet et au ciseau, puis Ă la main. Sous l’oeil d’une camĂ©ra, il les glisse une Ă une dans un sachet, que Saida scelle avant de l’acheminer vers la surface.

Luis Miguel Ayala assure ne pas ĂŞtre gĂŞnĂ© qu’une femme occupe le mĂŞme poste que lui, voire le supervise. « Quiconque capable de manier les outils peut faire ce travail », affirme ce gĂ©ologue de 23 ans, en essuyant la sueur qui dĂ©gouline dans ses yeux clairs.

– Imposer des femmes et montrer l’exemple –

Employer des femmes « a Ă©tĂ© une politique très positive », estime le PDG de MTC, Charles Burgess, 62 ans. Son groupe a acquis puis modernisĂ© les mines de Victor Carranza, le « tsar des Ă©meraudes » qui contrĂ´lait le secteur jusqu’Ă son dĂ©cès en 2013 Ă 77 ans.

Arguant que « les employées sont très travailleuses et honnêtes », cet ancien diplomate américain marié à une Colombienne estime toutefois que « certains postes ne sont pas adaptés (aux femmes) car très durs physiquement ».

Imposer une prĂ©sence fĂ©minine n’a pas Ă©tĂ© simple: lorsque l’Ă©norme monte-charge qui dessert les galeries a Ă©tĂ© pour la première fois actionnĂ© par une femme, aucun mineur n’a voulu s’y risquer. Un ingĂ©nieur a dĂ» montrer l’exemple.

Deux ans plus tard, une quinzaine de « malacateras » manient ces engins – des mères cĂ©libataires ou des veuves pour la plupart, victimes de la violence de ce « Far West vert ».

Adriana Perez, 37 ans, a ainsi Ă©chappĂ© Ă l’enfer du torrent oĂą elle peinait depuis ses neuf ans aux cĂ´tĂ©s de ses sept frères et de ses parents.

« Ma vie a changĂ©! », s’enthousiasme-t-elle. Avec 1,8 million de pesos, elle gagne deux fois le salaire minimum colombien et ose rĂŞver d’un avenir meilleur pour ses deux enfants.