Dans quelle cryptomonnaie investir en 2022

Quelles cryptomonnaies deviendront populaires en 2022. Comment ça marche avec les bitcoins – cours de l’action crypto pour 2022. Surveiller les tendances et explorer les opportunités de croissance vous aidera non seulement à prendre la bonne décision, mais vous mettra également en mesure de réaliser des bénéfices. Par conséquent, cet aperçu de la cryptomonnaie suggère d’examiner plusieurs options de cryptomonnaie qui pourraient être les plus prometteuses en 2022.

Bitcoin

C’est le premier type de pièce à entrer sur le marché. La popularité de Bitcoin a récemment fait un nouveau bond après qu’Elon Musk ait fait un gros investissement. Il prévoit d’acheter pour 1,5 milliard de dollars de cryptomonnaie au début de 2021. Cela a entraîné une augmentation de la valeur de la devise. La popularité de Bitcoin ne diminue jamais, il aura donc toujours sa place dans les tendances en 2022. Certains analystes estiment que la valeur d’un seul bitcoin pourrait atteindre 100 000 $. Cela pourrait non seulement pousser la pièce vers le haut, mais aussi contribuer à sa propagation maximale. Bitcoin a également l’avantage d’être le premier sur le marché. Il devient progressivement plus acceptable et utilisable dans plusieurs parties du monde.

Polkadot

Polkadot a été créé par Gavin Wood en 2017. Il s’agit d’une pièce de monnaie unique en son genre qui vise à assurer la compatibilité avec d’autres blockchains . Son élément essentiel est sa chaîne de relais, qui permet à différents réseaux de communiquer entre eux. Il permet également la création de « parachaines » ou de chaînes de blocs alternatives avec leurs propres pièces de monnaie natives pour des cas d’application spécialisés. Polkadot diffère d’Ethereum en ce qu’au lieu de simplement développer des applications décentralisées sur Polkadot, les développeurs peuvent concevoir leur propre blockchain tout en utilisant la sécurité fournie actuellement par la chaîne Polkadot. Polkadot fait partie des crypto-monnaies abordables.

Cardano (ADA)

Cardano est l’une des cryptomonnaies abordables qui a été créée en 2015 comme expérimentation par certains ingénieurs, mathématiciens et cryptographes. Il a rapidement gagné en popularité sur le marché en raison de son approche de « preuve de participation Ouroboros », qui lui a essentiellement permis d’utiliser deux chaînes de blocs au lieu d’une. L’idée de base d’avoir deux blockchains est que l’une d’entre elles gérera les transactions ordinaires et l’autre s’occupera des contrats intelligents. Cela permettra à Cardano d’être évolutif et rapide. Cardano est également appelé « Ethereum killer » car il implémente l’algorithme de preuve d’enjeu et sa blockchain est capable de faire bien plus qu’Ethereum.

Litecoin (LTC)

Le litecoin, souvent appelé « l’argent contre l’or de Bitcoin », a été fondé en 2011 et a été l’une des premières cryptomonnaies à suivre les traces du bitcoin. Litecoin est construit sur un réseau de paiement mondial open source qui n’est pas centralisé et utilise « scrypt » comme preuve de travail qui peut être décodée à l’aide de processeurs grand public. Litecoin utilise un taux de génération de blocs plus rapide qui rend les transactions plus rapides et plus faciles. Il est plus facile pour les mineurs d’exploiter, car le temps moyen pour extraire le litecoin est de 2 minutes.