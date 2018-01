David Beckham: plus qu’un joueur, une icÃ´ne du foot-business

David Beckham, un pied droit magique, une marque personnelle florissante, une image glamour et maintenant un entrepreneur avisĂ© du foot-business: retraitĂ© depuis sa « pige » au PSG en 2013, le « Spice Boy » a officialisĂ© lundi le lancement d’une Ă©quipe Ă son nom, le Miami Beckham United.

L’icĂ´ne publicitaire au service des plus grandes marques est devenu son propre patron. L’ancienne star anglaise (42 ans) est propriĂ©taire de sa propre Ă©quipe de foot Ă Miami, plus de 10 ans après son transfert au Los Angeles Galaxy, destinĂ© Ă populariser le Championnat nord-amĂ©ricain (MLS).

L’extraordinaire itinĂ©raire du gamin de Leytonstone, dans l’est de Londres, aurait pu ĂŞtre tout autre s’il Ă©tait restĂ© Ă Tottenham, son premier club. Mais Ă 14 ans il signe pour Manchester United, dont ses parents sont supporteurs. Premier match pro Ă 17 ans, contre Brighton, en 1992, avant une première titularisation sous le maillot des « Red Devils » en 1995, contre Leeds, et un premier but. La lĂ©gende est en marche.

Huit ans et 84 buts plus tard, en 2003, « Becks » quitte MU. Le divorce est consommĂ© avec son mentor, Alex Ferguson: après une dĂ©faite, le manager Ă©cossais avait « shooté » de colère dans une chaussure, les crampons venant blesser son joueur vedette Ă l’arcade sourcilière.

« Il n’avait jamais posĂ© de problèmes jusqu’Ă ce qu’il se marie. (…) Le football n’est plus qu’une petite partie de sa vie », affirmera en 2007 Sir Alex, amer. Une rĂ©fĂ©rence Ă son mariage avec Victoria Adams, l’ancienne membre des Spice Girls, groupe-phare des annĂ©es 1990, qui l’a fait basculer dans le monde du show-biz’ et des paparazzis.

– VRP de luxe –

Son dĂ©part chez les « Galactiques » du Real Madrid pour 35 millions d’euros, troquant au passage son N.7 pour le N.23 -en hommage Ă Michael Jordan- actera dĂ©finitivement le changement de dimension de « Becks ». Le mannequin occasionnel devient une tĂŞte de gondole aux contrats publicitaires mirifiques.

Selon une Ă©tude du magazine L’Expansion en dĂ©cembre 2011, sa fortune est alors estimĂ©e Ă 200 millions d’euros. Merci les produits dĂ©rivĂ©s: durant ses quatre ans sous les couleurs « merengue » de Madrid, un million de maillots floquĂ©s Beckham ont Ă©tĂ© vendus, surtout en Asie.

EgĂ©rie d’Adidas, styliste pour H&M, ou encore VRP pour des marques de parfums, le beau-gosse aux yeux bleus et aux multiples coupes de cheveux a su s’imposer comme la « marque personnelle » la plus rentable du globe. Selon le Daily Mail, les seuls revenus de son entreprise DB Ventures lui ont rapportĂ© 24,9 millions de livres (environ 28,3 M EUR) en 2016 !

Le moindre de ses faits et gestes est épié. Ses multiples tatouages -le portrait de sa femme sur un bras, les prénoms de ses trois fils, Romeo, Brooklyn et Cruz, dans le dos, et celui de sa fille, Harper, sur une omoplate- sont exhibés dans la presse people. Il donne même son nom à un film, « Joue la comme Beckham », en 2002.

– George Best moqueur –

Mais le CV cĂ´tĂ© pelouse ne grossit pas autant que ses comptes en banque. A Manchester United, il dĂ©croche une Ligue des Champions (1999), six titres de champion d’Angleterre et deux Coupes d’Angleterre.

Mais Ă Madrid, une seule Liga, en 2007… Sous les couleurs du Los Angeles Galaxy, oĂą il dĂ©barque Ă l’Ă©tĂ© 2007, il lui faut attendre cinq saisons (pour 4,8 millions d’euros annuels) pour devenir enfin champion MLS.

Devenu un intermittent du spectacle, avec trois « piges » de six mois au Milan AC, en 2009 et 2010, puis au Paris SG en 2013, Beckham n’a pas dĂ©crochĂ© de trophĂ©es avec l’Ă©quipe d’Angleterre, dont il a portĂ© les couleurs Ă 115 reprises (17 buts). Et au contraire de ses anciens coĂ©quipiers au Real Zidane, Figo ou Ronaldo, il n’a jamais Ă©tĂ© en mesure de remporter le prestigieux Ballon d’Or.

« Il ne sait pas tirer avec son pied gauche, il ne sait pas faire de tĂŞte, il ne sait pas tacler et il ne marque pas beaucoup de buts. A part ça, il est très bien », avait ironisĂ© George Best, l’ancienne gloire des « Red Devils ».

Son après-carrière s’annonce plus prometteuse. Toujours aussi profitable.

