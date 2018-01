De la CorÃ©e du Nord Ã  l’Iran, un an de politique Ã©trangÃ¨re de Trump

Il est arrivĂ© Ă la Maison Blanche avec la promesse de « l’AmĂ©rique d’abord ». Un an et plusieurs dĂ©cisions spectaculaires plus tard, Donald Trump a confirmĂ© sa volontĂ© de tourner le dos au multilatĂ©ralisme sur la scène internationale.

Au terme de la première annĂ©e du mandat du prĂ©sident amĂ©ricain, son image dans le monde est plus mauvaise que ne l’a jamais Ă©tĂ© celle de ses deux prĂ©dĂ©cesseurs, Barack Obama et George W. Bush, selon un sondage Gallup publiĂ© jeudi. Seuls 30% des personnes interrogĂ©es dans 134 pays approuvent l’action du milliardaire rĂ©publicain.

Et les plus sĂ©vères se trouvent chez les alliĂ©s traditionnels des Etats-Unis, en Europe de l’Ouest, au Canada ou au Mexique. « De nombreuses alliances considĂ©rĂ©es comme une +grande force+ par l’administration Trump sont en fait menacĂ©es », commente l’institut.

Pour James Lindsay, du Council on Foreign Relations, certains des plus proches alliĂ©s de l’AmĂ©rique « craignent la fin de l’Ă©poque oĂą les Etats-Unis excerçaient un leadership mondial ». « Si c’est la cas, les consĂ©quences risquent d’ĂŞtre terribles », Ă©crit-il.

« On a un problème avec les EuropĂ©ens, mais le reste du monde n’est pas bouleversé », relativise Jim Jeffrey, chercheur au Washington Institute et ex-diplomate sous des administrations rĂ©publicaines. « Trump n’a pas fait beaucoup de dĂ©gâts Ă l’ordre international jusqu’ici », assure-t-il, saluant sa stratĂ©gie sur la CorĂ©e du Nord, l’Iran et la Syrie.

Tour du monde de la diplomatie Ă l’ère Trump:

– Accords internationaux: la ‘doctrine du retrait’ –

Les Etats-Unis ont annoncĂ© en juin leur retrait de l’accord de Paris sur le climat, contraire selon Donald Trump aux intĂ©rĂŞts Ă©conomiques amĂ©ricains — mĂŞme si concrètement cela ne sera possible qu’en fin de son mandat. Le prĂ©sident français Emmanuel Macron veut le convaincre de faire marche arrière, fort de leurs bonnes relations.

Mais Washington a aussi claquĂ© la porte d’autres accords ou organisations multilatĂ©raux: traitĂ© de librĂ©-Ă©change Asie-Pacifique, Unesco, Pacte mondial sur la migration… Et les critiques pleuvent contre le coĂ»t de l’ONU. C’est la « doctrine du retrait », dĂ©plore-t-on jusque dans les milieux rĂ©publicains.

– Iran: seul contre tous –

Le prĂ©sident Trump menace aussi de se retirer de l’accord de 2015 censĂ© empĂŞcher TĂ©hĂ©ran d’avoir l’arme nuclĂ©aire, pourtant dĂ©fendu par les autres signataires (Iran, Chine, Russie, France, Royaume-Uni, Allemagne). Il vient de donner jusqu’au printemps aux EuropĂ©ens pour l’aider Ă combattre les « activitĂ©s dĂ©stabilisatrices » de sa bĂŞte noire, faute de quoi il passera de la parole aux actes.

– JĂ©rusalem: coup de tonnerre –

Autre dĂ©cision unilatĂ©rale, autre tollĂ© mondial: Donald Trump a reconnu dĂ©but dĂ©cembre JĂ©rusalem comme capitale d’IsraĂ«l. Si IsraĂ«l applaudit, les Palestiniens ne dĂ©colèrent pas et dĂ©nient dĂ©sormais Ă Washington tout rĂ´le de mĂ©diateur dans le processus de paix, que le prĂ©sident amĂ©ricain voulait relancer mais qui s’avère plus moribond que jamais.

– CorĂ©e du Nord: stratĂ©gie multilatĂ©rale, style très personnel –

Face aux ambitions nuclĂ©aires nord-corĂ©ennes, principal dĂ©fi international aux yeux de Washington, la stratĂ©gie est tout autre: convaincre le monde de pousser Pyongyang au dialogue par des sanctions draconiennes. Avec un certain succès, la Chine et la Russie ayant votĂ© les dernières rĂ©solutions Ă l’ONU.

Menacé de guerre commerciale par le candidat Trump, Pékin est désormais applaudi pour ses efforts par le président.

Mais ses tweets et déclarations va-t-en-guerre, promettant à la Corée du Nord « le feu et la colère » ou sa destruction « totale », laissent craindre que la guerre des mots ne dégénère en conflit nucléaire.

« Son principal problème », c’est qu’il est « imprĂ©visible », reconnaĂ®t Jim Jeffrey.

– Russie: l’impossible rĂ©conciliation –

Donald Trump et Vladimir Poutine rĂŞvaient de rĂ©concilier les Etats-Unis et la Russie. Mais l’enquĂŞte sur des soupçons de collusion entre l’Ă©quipe de campagne du rĂ©publicain et le Kremlin rendent tout rapprochement impossible. RĂ©sultat: les relations sont au plus bas, de l’aveu mĂŞme des deux hommes.

– Syrie: victoire contre l’EI –

En Syrie et en Irak, l’administration Trump a poursuivi –et amplifiĂ©, assure-t-elle– la lutte contre le groupe Etat islamique, jusqu’Ă la victoire. Et maintenant ? AccusĂ© de n’avoir aucune vision pour la suite, maintenant que le rĂ©gime de Damas, soutenu par l’Iran et la Russie, a pris l’ascendant sur ses opposants, Washington esquisse une stratĂ©gie: prĂ©sence militaire durable en Syrie pour Ă©viter tout retour des jihadistes, mais aussi pour contrer TĂ©hĂ©ran et aboutir, in fine, au dĂ©part du prĂ©sident Bachar al-Assad.

– Londres: coups de canif Ă la ‘relation spĂ©ciale’ –

La « relation spĂ©ciale » avec le Royaume-Uni a-t-elle vĂ©cu ? Non, assure Washington. Mais elle souffre. CritiquĂ© par la Première ministre britannique pour avoir retweetĂ© des vidĂ©os anti-islam postĂ©es par un groupuscule britannique d’extrĂŞme droite, le prĂ©sident amĂ©ricain a vivement apostrophĂ© Theresa May fin novembre sur Twitter. Avant d’annuler sa visite Ă Londres pour inaugurer la nouvelle ambassade des Etats-Unis.

– Mexique: dos au mur –

Donald Trump a promis un « mur » antimigrants et anticriminalitĂ© Ă la frontière avec le Mexique, et il n’en dĂ©mord pas. Mais Mexico refuse et n’entend pas payer pour sa construction, qui s’avère complexe, au point que le plus proche conseiller du prĂ©sident amĂ©ricain a estimĂ©, selon le New York Times, que ce dernier n’Ă©tait « pas suffisamment informé » quand il a fait sa promesse.