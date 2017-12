De Reagan Ã  Weah, les cÃ©lÃ©britÃ©s reconverties dans la politique

A l’instar de l’ex-star internationale de football George Weah, Ă©lu prĂ©sident du Liberia, plusieurs cĂ©lĂ©britĂ©s ont franchi le pas de la politique et sont parvenues Ă la magistrature suprĂŞme.

Mais rares sont les sportifs, mĂŞme si l’on peut citer le Hongrois Pal Schmitt, double champion olympique d’escrime, Ă la tĂŞte de son pays entre 2010 et 2012.

– Reagan et Trump aux Etats-Unis –

L’AmĂ©ricain Ronald Reagan est la première star de cinĂ©ma Ă tenter l’aventure avec succès. Commentateur sportif dans une radio puis acteur de sĂ©rie B durant plus de 20 ans, il est Ă©lu gouverneur de Californie en 1966, avant d’obtenir, en 1981, le rĂ´le de sa vie: prĂ©sident des Etats-Unis. En 1984, âgĂ© de 73 ans, il sera triomphalement rĂ©Ă©lu.

Quelques dĂ©cennies plus tard, en janvier 2017, le magnat de l’immobilier Donald Trump, ancienne vedette de tĂ©lĂ©rĂ©alitĂ© et sans la moindre expĂ©rience politique, diplomatique ou militaire, entre Ă la Maison Blanche. Le 45e prĂ©sident des États-Unis, dont l’Ă©lection stupĂ©fie la planète, avait animĂ© entre 2004 et 2015 l’Ă©mission de la chaĂ®ne NBC « The Apprentice » dans laquelle il mettait en jeu un poste dans l’une de ses entreprises.

La star de Hollywood, Arnold Schwarzenegger, qui lui a succĂ©dĂ© dans l’Ă©mission de reality-show, Ă©tait lui-aussi passĂ© du cinĂ©ma Ă la politique. Ce cultur

gouverneur républicain de Californie de 2003 à 2011.

iste et hĂ©ros de films d’action Ă grand spectacle a Ă©tĂ©- Estrada aux Philippines –

ComĂ©dien pendant 35 ans et adulĂ© des pauvres, Joseph Estrada entre en politique en 1969 en tant que maire, avant de devenir sĂ©nateur, puis vice-prĂ©sident et accède enfin Ă la magistrature suprĂŞme en 1998. L’ancienne vedette du grand Ă©cran qui a jouĂ© dans une centaine de films, est renversĂ© en 2001 par une rĂ©volte populaire, après des accusations de corruption.

– Martelly Ă HaĂŻti –

Le chanteur populaire Michel Martelly, plus connu sous son nom d’artiste de « Sweet Micky », a remportĂ© en avril 2011 avec plus de 67% des voix l’Ă©lection prĂ©sidentielle, succĂ©dant Ă RenĂ© PrĂ©val. RĂ©putĂ© pour ses danses chaloupĂ©es et ses excentricitĂ©s sur scène, il a profitĂ© du soutien des jeunes et du renfort de la star mondiale du hip-hop, Wyclef Jean, lui-mĂŞme Ă©cartĂ© de la course prĂ©sidentielle faute d’avoir rĂ©sidĂ© en HaĂŻti les cinq annĂ©es prĂ©cĂ©dentes.

– Morales au Guatemala –

Profitant d’un vaste mouvement d’exaspĂ©ration populaire contre la corruption et la classe politique traditionnelle, un acteur comique, Jimmy Morales, est Ă©lu en octobre 2015 Ă la prĂ©sidence du Guatemala. L’humoriste, Ă©galement producteur de cinĂ©ma et animateur de tĂ©lĂ©vision, Ă©tait devenu cĂ©lèbre en 2007 en incarnant « Neto », un cowboy naĂŻf sur le point de devenir prĂ©sident par accident.

– En Europe, Schmitt et Landsbergis –

Après son Ă©lection par le Parlement en juin 2010, Pal Schmitt, un ancien escrimeur, double champion olympique par Ă©quipe Ă l’Ă©pĂ©e (1968 et 1972), devient le quatrième prĂ©sident de la Hongrie dĂ©mocratique. L’ancien athlète et ex-prĂ©sident du ComitĂ© national olympique sera contraint de dĂ©missionner en avril 2012 en raison d’un scandale de plagiat sur sa thèse de doctorat.

Musicologue et pianiste cĂ©lèbre dans son pays, Vytautas Landsbergis a Ă©tĂ© Ă©lu en 1990 prĂ©sident d’une Lituanie qui divorçait de l’Union soviĂ©tique. Il Ă©tait entrĂ© en politique deux ans plus tĂ´t, Ă l’âge de 56 ans, en cofondant le Sajudis, mouvement nationaliste qui allait conduire la première rĂ©publique soviĂ©tique Ă faire sĂ©cession.

D’autres ont menĂ© de front carrières politique et littĂ©raire comme Leopold Sedar Senghor devenu, Ă l’indĂ©pendance en 1960, le premier prĂ©sident de la RĂ©publique sĂ©nĂ©galaise, ou Vaclav Havel qui a remportĂ© en 1989 la première Ă©lection prĂ©sidentielle de la TchĂ©coslovaquie post-communiste.

Par ailleurs, loin de tout processus Ă©lectoral, le dictateur ougandais Idi Amin Dada, qui avait pris le pouvoir en 1971 Ă la faveur d’un coup d’Etat, Ă©tait un ancien champion de boxe, catĂ©gorie poids lourds (1951-60).