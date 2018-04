De violentes manifestations en Afrique du Sud contraignent le prÃ©sident Ã  rentrer au pays

La police sud-africaine a tiré des balles en caoutchouc vendredi contre des manifestants qui protestent contre la corruption et le manque de services publics dans la province du Nord-Ouest, où le président Cyril Ramaphosa est arrivé après avoir quitté précipitamment un sommet du Commonwealth à Londres.

Depuis plusieurs jours, la ville de Mahikeng, chef-lieu du Nord-Ouest, est le théâtre de pillages et incendies. Au moins 23 personnes ont Ă©tĂ© interpellĂ©es, selon la police. Une personne a Ă©tĂ© tuĂ©e jeudi, selon la chaĂ®ne d’informations eNCA, mais la police n’a pas confirmĂ© cette information.

Vendredi, quelques heures avant l’arrivĂ©e sur place de Cyril Ramaphosa, la police a fait une nouvelle fois usage de balles en caoutchouc pour disperser, en vain, quelques dizaines de manifestants.

Pour tenter de dĂ©nouer la crise, Cyril Ramaphosa s’est rendu sur place, oĂą il a notamment appelĂ© au calme, après plus de six heures d’entretiens avec la direction locale du parti au pouvoir, le Congrès national africain (ANC).

– « Aussi vite que possible » –

« Nous lançons un appel au retour au calme, pendant que nous nous employons Ă rĂ©soudre cette question », a-t-il dĂ©clarĂ© Ă la tĂ©lĂ©vision, lors d’une allocution au cours de laquelle il a soulignĂ© qu’il avait compris que les manifestants exigeaient la dĂ©mission du Premier ministre rĂ©gional, membre de l’ANC, ainsi que des mesures contre la corruption et pour une bonne gouvernance.

« Il s’agit de sujets sĂ©rieux », qui mĂ©ritent une consultation en profondeur, au sein du parti et du gouvernement, a promis Cyril Ramaphosa. « Nous allons agir aussi vite que possible pour apporter une rĂ©ponse Ă tous les problèmes qui ont Ă©tĂ© Ă©voquĂ©s ».

La veille, le chef de l’Etat avait dĂ©cidĂ© de rentrer en urgence d’un sommet du Commonwealth Ă Londres afin de « suivre la situation dans le Nord-Ouest », selon la prĂ©sidence sud-africaine.

« Le fait qu’il a Ă©courtĂ© son voyage montre la gravitĂ© du problème », a estimĂ© vendredi le porte-parole de l’ANC, Pule Mabe.

Il s’agit de l’un des premiers dĂ©fis de taille auxquels est confrontĂ© le nouveau prĂ©sident Ramaphosa, au pouvoir depuis fĂ©vrier.

Il a fait de la lutte contre la corruption une de ses priorités, alors que son prédécesseur, Jacob Zuma, a été contraint de démissionner en raison des nombreux scandales dans lesquels il est embourbé.

Dans un communiquĂ© jeudi, M. Ramaphosa a appelĂ© au calme, demandant Ă la population d’exprimer ses revendications « par des moyens pacifiques plutĂ´t que par la violence et l’anarchie », tout en exigeant de la police qu’elle fasse preuve « de la plus grande retenue » dans l’exercice de ses fonctions.

Vendredi, les Ă©coles, magasins et services publics de Mahikeng sont restĂ©s fermĂ©s. De la fumĂ©e noire s’Ă©chappait toujours d’un township, ont constatĂ© des journalistes de l’AFP.

« Beaucoup de magasins ont Ă©tĂ© pillĂ©s, des boutiques appartenant Ă des Ă©trangers ont Ă©tĂ© saccagĂ©es dans notre quartier. Malheureusement il n’y avait pas assez de policiers » pour empĂŞcher ces dĂ©bordements, a tĂ©moignĂ© un pasteur de 43 ans, Leveticus Molosankwe, père de deux enfants.

– « Empereur » –

Les manifestations ont Ă©clatĂ© cette semaine après la mort de deux personnes qui s’Ă©taient vu refuser des soins dans une clinique Ă cause d’une grève.

Les habitants en colère protestent contre le manque de services publics et exigent la dĂ©mission du Premier ministre de la province, Supra Mahumapelo, qu’ils accusent de corruption.

« Il n’y a pas assez de logements, les routes sont en mauvais Ă©tat », a expliquĂ© Leveticus Molosankwe.

« Le système de santĂ© est en lambeaux. Les proches du Premier ministre rĂ©gional bĂ©nĂ©ficient des appels d’offres dans la province. C’est de la corruption pure et simple », s’est indignĂ© Thapelo Galeboe, un responsable local du Parti communiste, alliĂ© de l’ANC.

Supra Mahumapelo « est en empereur dans la province, et tous les pauvres sont ses sujets, il doit partir », a-t-il lancĂ© Ă l’AFP.

Depuis la fin officielle du rĂ©gime d’apartheid en 1994, « rien n’a changĂ© pour nous », s’est plaint un autre manifestant, alors que l’Afrique du Sud, première puissance industrielle du continent, se dĂ©bat avec un taux de chĂ´mage record Ă 27,7% et une croissance au ralenti depuis plusieurs annĂ©es.

En raison des violences dans le Nord-Ouest, les autoritĂ©s du Botswana voisin ont dĂ©cidĂ© de fermer leur poste-frontière avec l’Afrique du Sud près de Mahikeng.

Les brusques flambĂ©es de violence urbaine, dĂ©signĂ©es sous le nom d' »Ă©meutes pour l’amĂ©lioration des services publics », sont quotidiennes ou presque en Afrique du Sud. Mais le dĂ©placement d’un prĂ©sident pour ce genre d’incidents reste exceptionnel.

Ces manifestations soulignent les faillites de la « nation arc-en-ciel », vingt-quatre ans après l’avènement de la dĂ©mocratie et l’Ă©lection du premier prĂ©sident sud-africain noir Nelson Mandela. Dans de nombreux quartiers du pays, l’accès Ă l’eau et l’Ă©lectricitĂ© restent rares, les logements prĂ©caires et les ordures s’entassent.