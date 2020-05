Débat de linguistes :  « la COVID-19 » ou « le COVID-19 » ?

Depuis quelques semaines, des linguistes débattent sur le genre de la maladie à coronavirus 2019. Doit-on dire « le » ou « la » Covid-19 ? Sammy Kenne linguiste et traducteur professionnel pense qu’on devrait dire « la COVID-19 ». Explications.

Le monde entier est présentement frappé de plein fouet par le Coronavirus. Il convient de rappeler qu’en mars 2020, l’Organisation mondiale de Santé (OMS) a déclaré cette crise sanitaire comme étant une « Pandémie ». Cette situation exige donc une très grande précision dans la communication.

Et en tant que linguiste et traducteur, il nous incombe la responsabilité d’instruire l’opinion publique. S’agissant du débat que suscite le genre de COVID-19, je fais effectivement partie de l’école qui pense qu’on devrait dire « La COVID-19 », plutôt que « Le COVID-19 » comme nous le voyons dans les médias.

Pour mieux comprendre le terme, nous devons le décomposer. « COVID-19 » est une abréviation de « Corona virus disease et 2019 »

Qu’est-ce qu’un Corona virus ?

Il existe une grande famille de virus appelée les coronavirus, ils peuvent être pathogènes chez l’animal (l’homme en étant le premier).

Qu’est-ce que la COVID-19 ?

La COVID-19 (Corona virus disease – 2019) est la maladie infectieuse causée par le dernier coronavirus qui a été découvert. Ce nouveau virus et cette maladie étaient inconnus avant l’apparition de la flambée à Wuhan (Chine) en décembre 2019.

Le décor étant planté, parlons à présent de la question du genre.

COVID signifie « Corona virus disease », il s’agit dont d’un emprunt qui a été adopté par la langue française, et sa rendition française est « Maladie à coronavirus ». Selon la syntaxe française, « COVI » qui représentait le virus se trouve maintenant postposé à « D ». La lettre « D » de « Disease » qui se retrouve en première position en français et rendu par « Maladie » porte donc naturellement le genre de « maladie » et non plus de « Virus ».

La confusion vient donc du fait que des auteurs emploient COVID en français faisant référence au virus, pourtant le terme devrait plutôt renvoyer à la maladie. Et vous verrez que le tir est rectifié jour après jour. Le site de l’OMS et plusieurs autres utilisent déjà « La COVID ». Genre confirmé également par TERMIUM® (qui est la base de données terminologiques et linguistiques du gouvernement du Canada). On dira donc « La COVID-19 », mais « Le Coronavirus ».

Depuis quelques semaines, des linguistes débattent sur le genre de la maladie à coronavirus 2019. Doit-on dire « le » ou « la » Covid-19 ? Sammy Kenne linguiste et traducteur professionnel pense qu’on devrait dire « la COVID-19 ». Explications.

Le monde entier est présentement frappé de plein fouet par le Coronavirus. Il convient de rappeler qu’en mars 2020, l’Organisation mondiale de Santé (OMS) a déclaré cette crise sanitaire comme étant une « Pandémie ». Cette situation exige donc une très grande précision dans la communication.

Et en tant que linguiste et traducteur, il nous incombe la responsabilité d’instruire l’opinion publique. S’agissant du débat que suscite le genre de COVID-19, je fais effectivement partie de l’école qui pense qu’on devrait dire « La COVID-19 », plutôt que « Le COVID-19 » comme nous le voyons dans les médias.

Pour mieux comprendre le terme, nous devons le décomposer. « COVID-19 » est une abréviation de « Corona virus disease et 2019 »

Qu’est-ce qu’un Corona virus ?

Il existe une grande famille de virus appelée les coronavirus, ils peuvent être pathogènes chez l’animal (l’homme en étant le premier).

Qu’est-ce que la COVID-19 ?

La COVID-19 (Corona virus disease – 2019) est la maladie infectieuse causée par le dernier coronavirus qui a été découvert. Ce nouveau virus et cette maladie étaient inconnus avant l’apparition de la flambée à Wuhan (Chine) en décembre 2019.

Le décor étant planté, parlons à présent de la question du genre.

COVID signifie « Corona virus disease », il s’agit dont d’un emprunt qui a été adopté par la langue française, et sa rendition française est « Maladie à coronavirus ». Selon la syntaxe française, « COVI » qui représentait le virus se trouve maintenant postposé à « D ». La lettre « D » de « Disease » qui se retrouve en première position en français et rendu par « Maladie » porte donc naturellement le genre de « maladie » et non plus de « Virus ».

La confusion vient donc du fait que des auteurs emploient COVID en français faisant référence au virus, pourtant le terme devrait plutôt renvoyer à la maladie. Et vous verrez que le tir est rectifié jour après jour. Le site de l’OMS et plusieurs autres utilisent déjà « La COVID ». Genre confirmé également par TERMIUM® (qui est la base de données terminologiques et linguistiques du gouvernement du Canada). On dira donc « La COVID-19 », mais « Le Coronavirus ».