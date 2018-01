Débrayage à la justice et lutte contre la peste porcine au menu des quotidiens béninois

L’annonce de la paralysie de l’administration judiciaire par les magistrats et les syndicats du secteur de la justice fait la une des quotidiens bĂ©ninois parus ce lundi.‘’DĂ©brayage gĂ©nĂ©ral annoncĂ© suite Ă la suppression du droit de grĂšve Ă certains corps de l’Etat : Dangereux jusqu’auboutisme des magistrats et Cie », affiche en manchette la PrioritĂ© lĂ oĂč  le Potentiel titre : ‘’GrĂšve dans la maison justice : les magistrats se donnent des vacances controversĂ©es ».

 Sous le tire ‘’Paralysie annoncĂ©e de plusieurs secteurs de la fonction publique, blocage historique de la justice d-s ce jour, des agents rĂ©quisitionnĂ©s », L’EvĂšnement PrĂ©cis rappelle que l’Union nationale des magistrats du BĂ©nin (UNAMAB) en assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale le 4 janvier 2018 a dĂ©cidĂ© d’observer Ă compter de ce lundi 8 janvier une grĂšve sans service minimum de 5 jours.

Le journal fait sur le sujet un dossier avec des articles titrĂ©s notamment : ‘’Joseph DjogbĂ©nou fait rĂ©quisitionner des agents pour servir les populations » et  ‘’Les syndicats de la justice s’opposent Ă la rĂ©quisition annoncĂ©e ».

L’EvĂšnement prĂ©cis publie la note du ministre de la Justice enjoignant toutes les juridictions placĂ©es sous son autoritĂ©s Ă tenir « les audiences des chambres de libertĂ© et de dĂ©tention, les audiences des chambres de flagrant dĂ©lit et de comparution immĂ©diate et les audiences aux fins d’examen des causes qui requiĂšrent urgence et cĂ©lĂ©ritĂ©, notamment en matiĂšre commerciale ».

A cette note, le journal joint celle des syndicats de la justice qui Ă©voquent l’article 14 de la loi n°2001-09 du 21 juin 2002 qui spĂ©cifie les secteurs concernĂ©s par les rĂ©quisitions dont la santĂ©, la sĂ©curitĂ©, l’Ă©nergie, l’eau et les transports.

‘’GrĂšve illimitĂ©e dĂšs ce jour dans le secteur de la justice : DjogbĂ©nou rĂ©quisitionne, les syndicalistes s’y opposent » (Kini-Kini), ‘’Opposition Ă la rĂ©quisition du Garde des Sceaux : DjogbĂ©nou-syndicats, la confrontation aura lieu » (Matin Libre), ‘’Suppression du droit de grĂšve Ă certains corps : la pertinence de la loi » (La Presse du Jour) et ‘’Suppression du droit de grĂšve Ă certains corps : une restriction nĂ©cessaire de liberté » (L’Economiste) sont les autres unes rĂ©servĂ©es au sujet du jour.

Autre sujets Ă la une des journaux : la lutte contre la peste porcine. Le ProgrĂšs titre Ă ce propos ‘’Epizootie de la peste porcine dans l’OuĂ©mĂ© : le gouvernement sensibilise les Ă©leveurs de la vallĂ©e », pendant que L’Economiste affiche : ‘’Maladie de la peste porcine dans la vallĂ©e : le gouvernement au contact des Ă©leveurs et des populations ».

Sous le titre ‘’Peste porcine dans la vallĂ©e de l’OuĂ©mĂ© : le gouvernement au chevet des Ă©leveurs », La Nation indique que ‘’le ministre en charge de l’agriculture et son collĂšgue de la santĂ© sont allĂ©s sensibiliser les acteurs de la filiĂšre porcine et les consommateurs sur les normes Ă observer pour contenir cette Ă©pidĂ©mie et les mesures d’accompagnement dĂ©cidĂ©es par le gouvernement ».

Selon le quotidien national, 175 millions ont Ă©tĂ© dĂ©bloquĂ©s pour les fonds de dĂ©dommagement des Ă©leveurs et 19 millions pour la sensibilisation et l’abattage sanitaire et systĂ©matique de tout troupeau de porc dans les communes cibles.