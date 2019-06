Début à Tanger des travaux de CYFY Africa 2019

Les travaux de la 7è édition du Congrès de la technologie et de l’innovation (CYFY Africa 2019) ont été lancés vendredi à Tanger, au Maroc, sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.Co-organisé par le Royaume du Maroc et l’Inde, le congrès CYFY Africa 2019 a commencé par une session interactive sur l’influence du virtuel et des réseaux sociaux sur la politique et la société.

A l’heure où la digitalisation sociale et politique progresse à grands pas, les réseaux sociaux, notamment twitter, Facebook et instagram, se déclinent comme des canaux de communication privilégiés et des sources principales, voire uniques d’information.

Dans ce sens, le ministre marocain en charge de l’industrie et de l’économie numérique, Hafid El Alami, a souligné la place importante qu’occupe actuellement le numérique et l’influence du monde virtuel sur la transformation politique, sociale et économique de l’Afrique.

« Le monde digital est en train de prendre ses marques et de transformer en profondeur les modes de consommation, de production et de commercialisation. En tant que gouvernement et ministère en charge de l’économie numérique, nous sommes concernés par tous ces sujets et nous essayons d’y contribuer », a indiqué le ministre Moulay Hafid El Alami.

Selon le ministre marocain en charge de l’industrie et de l’économie numérique, des forums comme CYFY Africa contribuent à éviter « un certain nombre d’erreurs » puisqu’ils permettent de mettre sur la table quelques problématiques dans l’espoir de contribuer aux réflexions et aux solutions qui pourraient y être apportées.

S’exprimant également lors de cette session inaugurale, Sunjoy Joshi, fondateur de Observer Research Foundation of India (ORF India), qui a d’ailleurs signé un partenariat avec l’Université internationale de Rabat, a constaté que les efforts de la précédente édition de CYFY ont abouti cette année à la création de la fondation ORF Africa à Tanger qui démarre son activité par l’organisation du congrès CYFY Africa 2019.

Le congrès qui se tient du 7 au 9 juin, a réuni plus de 300 participants venus d’Afrique, d »Europe, d’Amérique et d’Asie dont plusieurs personnalités politiques, entrepreneurs, influenceurs, journalistes et membres de la société civile.