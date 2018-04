DÃ©but de l’enquÃªte internationale sur l’attaque chimique prÃ©sumÃ©e en Syrie

Des experts internationaux ont dĂ©butĂ© dimanche en Syrie leur enquĂŞte sur l’attaque chimique prĂ©sumĂ©e qui a entraĂ®nĂ© des frappes occidentales d’une ampleur inĂ©dite contre le rĂ©gime de Bachar al-Assad et provoquĂ© un vif regain de tensions diplomatiques.

Le prĂ©sident russe Vladimir Poutine, alliĂ© indĂ©fectible de la Syrie, a mis en garde dimanche les Etats-Unis, la France et le Royaume-Uni: une nouvelle frappe et ce sera « inĂ©vitablement le chaos » dans les relations internationales, a-t-il dĂ©clarĂ©, citĂ© dans un communiquĂ© du Kremlin diffusĂ© après une conversation tĂ©lĂ©phonique avec son homologue iranien Hassan Rohani, autre grand alliĂ© du rĂ©gime syrien.

Les Etats-Unis prendront, eux, dès lundi de nouvelles « sanctions russes » en lien avec l’utilisation d’armes chimiques par le rĂ©gime syrien, a annoncĂ© l’ambassadrice amĂ©ricaine Ă l’ONU Nikki Haley.

Washington, Paris et Londres ont effectuĂ© samedi Ă l’aube des frappes contre trois sites prĂ©sentĂ©s comme liĂ©s au programme d’armement chimique syrien, sans faire de victimes, en reprĂ©sailles Ă une attaque chimique prĂ©sumĂ©e le 7 avril Ă Douma, qui Ă©tait alors le dernier bastion rebelle dans la Ghouta, près de Damas.

Le régime a démenti toute implication dans cette attaque qui a fait au moins 40 morts et des centaines de blessés, selon les secouristes en zones rebelles, les Casques blancs.

– Entretiens privĂ©s –

La mission de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC), qui a pour mandat d’enquĂŞter sur l’utilisation Ă©ventuelle d’armes chimiques mais pas d’en identifier les auteurs, est arrivĂ©e samedi Ă Damas.

Le plus grand secret entoure son travail.

Le vice-ministre syrien des Affaires Ă©trangères, Fayçal Mokdad, s’est toutefois rendu dimanche Ă l’hĂ´tel oĂą rĂ©side la mission de l’OIAC Ă Damas et en est ressorti trois heures plus tard, a constatĂ© une journaliste de l’AFP.

Les missions d’enquĂŞte de l’OIAC dĂ©butent toujours par une sĂ©rie d’entretiens privĂ©s avec des officiels.

Il n’Ă©tait en revanche pas confirmĂ© que les experts se soient rendus sur place, Ă Douma, comme l’avait annoncĂ© dans la matinĂ©e Ă l’AFP un officiel syrien. « Nous laisserons l’Ă©quipe faire son travail de manière professionnelle, objective, impartiale et loin de toute pression. Les rĂ©sultats de l’enquĂŞte infirmeront les allĂ©gations mensongères » contre Damas, avait-il assurĂ©.

En 2014, l’OIAC avait affirmĂ© que la Syrie s’Ă©tait dĂ©barrassĂ©e de ses armes chimiques conformĂ©ment Ă un accord international. En 2017, une mission d’enquĂŞte conjointe avec l’ONU avait toutefois conclu que Damas avait utilisĂ© du sarin, puissant gaz neurotoxique, Ă Khan Cheikhoun (nord-ouest) dans une attaque oĂą 80 personnes avaient pĂ©ri.

Sur place, le travail s’annonce compliquĂ© pour les enquĂŞteurs qui arrivent plus d’une semaine après les faits, dans une zone passĂ©e depuis sous contrĂ´le du rĂ©gime et de la police militaire russe et ravagĂ©e par cinq ans de siège et une violente offensive lancĂ©e le 18 fĂ©vrier.

Les derniers combattants rebelles de Douma, ainsi que des civils, ont Ă©tĂ© Ă©vacuĂ©s samedi dans le cadre d’un accord de reddition signĂ© le 9 avril, deux jours après l’attaque chimique prĂ©sumĂ©e.

La rĂ©gion est dĂ©sormais « nettoyĂ©e » de tous les insurgĂ©s, a annoncĂ© l’armĂ©e syrienne.

Les prĂ©sidents amĂ©ricain Donald Trump et français Emmanuel Macron ont assurĂ© avoir la preuve de l’utilisation d’armes chimiques Ă Douma.

Une responsable de l’administration amĂ©ricaine a notamment prĂ©cisĂ© que les Etats-Unis avaient des informations « plus claires » sur une utilisation de chlore mais aussi « des informations significatives » sur un usage de sarin.

– « Action illĂ©gale » –

Après cet Ă©pisode militaire, les Occidentaux ont fait savoir qu’ils voulaient relancer la diplomatie sur le dossier syrien, pays en proie depuis 2011 Ă une guerre complexe qui a fait plus de 350.000 morts.

Mais MM. Poutine et Rohani ont estimĂ© dimanche « que cette action illĂ©gale endommageait sĂ©rieusement les perspectives d’un règlement politique en Syrie ».

DĂ©nonçant une campagne occidentale de « tromperie et de mensonges », le prĂ©sident syrien Bachar al-Assad a affirmĂ© que « l’agression tripartite » montrait que « la Syrie et la Russie mènent une seule et mĂŞme bataille, non seulement contre le terrorisme mais aussi pour protĂ©ger le droit international fondĂ© sur le respect de la souverainetĂ© des Etats ».

AmĂ©ricains, Français et Britanniques ont prĂ©sentĂ© Ă l’ONU un nouveau projet de rĂ©solution sur la Syrie qui devrait ĂŞtre discutĂ© Ă partir de lundi. Le texte inclut notamment la crĂ©ation d’un nouveau mĂ©canisme d’enquĂŞte sur l’emploi d’armes chimiques.

Dans sa prière de l’AngĂ©lus, dimanche, le Pape François s’est dit « profondĂ©ment tourmentĂ© » de voir la communautĂ© internationale peiner « Ă s’accorder sur une action commune en faveur de la paix en Syrie ».