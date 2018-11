Début des festivités du cinquantenaire de l’école vétérinaire de Dakar

Les festivités du cinquantenaire de l’Ecole Inter Etats des Sciences et Médecine Vétérinaire (EISMV) de Dakar ont démarré, lundi, a appris APA auprès des organisateurs.Axée sur le thème « Approches innovantes de transformation du secteur de l’élevage pour nourrir sainement l’Afrique », la célébration du cinquantenaire de l’EISMV prendra fin ce 30 novembre. Au programme, il y a des conférences scientifiques, un salon-exposition et une Assemblée générale de l’association des diplômés de l’EISMV, rapporte un document de presse reçu à APA.

« Le jubilé du cinquantième anniversaire de l’EISMV vise à élargir la visibilité de l’institution et son savoir-faire, tout en s’ouvrant aux innovations scientifiques et technologiques susceptibles d’apporter des réponses aux enjeux d’aujourd’hui et de relever les défis de demain dans la quête d’un développement durable de l’élevage et la santé publique », poursuit notre source.

Les résultats attendus de la manifestation sont, entre autres, la création d’un cadre d’échange et de partage d’information entre les responsables d’établissement vétérinaires, la mise en place d’une stratégie de dynamisation et de meilleur fonctionnement de l’Association des diplômés de l’EISMV.