DÃ©but du marathon international de Nouadhibou

La 8e Ă©dition du marathon international de Nouadhibou a Ă©tĂ© lancĂ©e, dimanche, ave 2.700 de diverses nationalitĂ©s, dont des Arabes, des Africains et des EuropĂ©ens, mais Ă majoritĂ© composĂ©e de mauritaniens.Le coup d’envoi a Ă©tĂ© donnĂ© Ă l’hĂ´tel de ville de Nouadhibou par le ministre de la Jeunesse et des Sports mauritanien, Mohamed Ould Jibril.

La compĂ©tition est rĂ©partie en en trois phases. La  première s’Ă©tend sur une distance de 5 kilomètres, rĂ©servĂ©e exclusivement Ă la tranche d’âge des moins de 18 ans, les femmes et les personnes handicapĂ©es.

Les deux autres phases concernent les distances de 10 km et 21 km et font l’objet de la concurrence entre les plus de 18 ans.