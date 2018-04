DÃ©but d’une mission d’audit des aÃ©roports camerounais

Une mission des experts de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) a entamĂ©, mercredi, un audit des aĂ©roports de YaoundĂ© et de Douala pour vĂ©rifier l’application des mesures de sĂ»retĂ©, a confiĂ© Ă APA, l’AutoritĂ© de l’aĂ©ronautique civile (AAA).Cette mission qui s’achève le 27 avril prochain a pour but d’auditer et de suivre la mĂ©thode de surveillance dans les aĂ©roports après la dernière mission effectuĂ©e du 31 aoĂ»t au 9 septembre 2015.

D’après des sources proches du dossier, cette mission avait relevĂ© quelques carences dans les aĂ©roports camerounais, entre autres, l’intrusion des personnes non autorisĂ©es dans les zones de sĂ»retĂ© Ă accès rĂ©glementĂ©, l’absence de protection du pĂ©rimètre de l’aĂ©roport et du dysfonctionnement dans la production des titres d’accès, sans oublier l’amĂ©lioration des infrastructures dans les aĂ©rogares.

Pour ce qui est de l’aĂ©roport de Douala par exemple, en plus de cette proximitĂ© des habitations de la zone aĂ©roportuaire, objet de rĂ©criminations d’une quinzaine de compagnies desservant cet aĂ©roport, l’on a Ă©voquĂ© le mauvais entretien du matĂ©riel informatique et du matĂ©riel de pistes.

DĂ©jĂ en mars-avril 2016, les pouvoirs publics Ă travers un prĂŞt de 30 milliards de francs CFA de l’Agence française de dĂ©veloppement (AFD) avaient entrepris les travaux de rĂ©novation de cette plate-forme aĂ©roportuaire qui concentre près de 70 % du taux de frĂ©quentations des aĂ©roports du Cameroun.

En gros, il sera question indique-t-on Ă l’AutoritĂ© de l’aĂ©ronautique civile « d’un audit en profondeur de l’application de ces mesures de sĂ»retĂ© ».