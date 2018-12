Déby met fin aux ponctions sur les soldes des militaires (décret)

Les soldats et officiers de l’Armée nationale tchadienne (ANT) dont les salaires étaient ponctionnés depuis juin 2017 retrouveront l’intégralité de leurs soldes à partir du 1er janvier prochain, selon un décret lu ce mercredi sur les ondes de la radio et de la télévision du service public.« Sur proposition du ministre de la Défense nationale, le décret n°864 du 30 juin 2017 portant règlement des soldes des militaires, des forces armées et de sécurité, est abrogé », indique notamment le nouveau décret avant d’ajouter qu’à partir du 1er janvier 2018 les soldats qui avaient perdu entre 50 à 80% de leurs émoluments retrouveront intégralement leurs salaires.

Les ponctions opérées sur les salaires des fonctionnaires et des militaires entraient dans le cadre des mesures d’austérité destinées à faire face à la crise de trésorerie de l’Etat tchadien.