Déby préside la rentrée des élèves de la 18è promotion de l’ENA

Le Chef de l’Etat tchadien Idriss Déby a présidé, lundi à N’Djaména, la rentrée des élèves de la 18ème promotion de l’Ecole nationale d’administration (ENA) qui compte 132 élèves.Avant de laisser la parole au président Déby, le directeur général de l’ENA, Sénoussi Hassana Abdoulaye a souligné que les élèves de la 18ème promotion qui font leur rentrée ont été recrutés selon un processus exigeant, rigoureux et transparent.

« Ces 132 élèves sont répartis au premier cycle dans les filières de traducteurs et assistants de Direction bilingues, au second cycle dans les carrières diplomatiques et consulaires, études territoriales, administratives et sociales et enfin dans les carrières économiques et financières », a fait savoir Sénoussi Hassana Abdoulaye.

Au lieu d’un discours de lancement officiel, le président Déby a plutôt donné un cours inaugural aux 132 élèves, tous vêtus de leur uniforme. Un cours qui a porté sur la citoyenneté.

« Permettez-moi avant de prononcer ma leçon inaugurale de vous féliciter pour votre admission aux concours d’entrée à la prestigieuse Ecole Nationale d’Administration (ENA) qui a cinquante-six (56) ans d’existence et formé depuis sa création plus de deux mille cinq cent (2 500) cadres Tchadiens », a déclaré Idriss Déby.

Selon lui, « la citoyenneté est une notion fondamentale dans une République » et « être citoyens, c’est être titulaire des droits, mais aussi être sujet à des obligations. C’est jouir de la chose publique mais aussi participer de façon active, déférente et responsable à la gestion de la chose publique. C’est à juste raison que la citoyenneté est intégrée au cœur du champ pédagogique ».