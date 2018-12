Déception à Abidjan après un faux bond de Ronaldinho au stade Houphouët-Boigny

Des milliers d’amateurs de football sont répartis, samedi soir, du stade Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan déçus après un faux bond de l’ancien footballeur international brésilien Ronaldo De Assis Moreira dit Ronaldinho Gaúcho qui y était attendu pour un match de gala.« Nous sommes là depuis midi pour certains et depuis la matinée pour d’autres. Nous avons laissé nos occupations pour venir voir notre idole Ronaldinho et il n’est pas venu. C’est une grosse déception », ont déploré plusieurs amoureux du ballon rond après ce match de gala qui a finalement eu lieu malgré l’absence de la star brésilienne et qui a été sanctionné par le score de (3-2) au profit des ex-gloires du football ivoirien opposées à une équipe d’opérateurs économiques.

Plusieurs anciennes stars du football ivoirien ont pris part à ce match de gala. Il s’agit entre autres, de Abdoulaye Traoré dit Ben Badi, Oumar Ben Salah, Zézé Venance dit Zézéto, Maguy Serge Alain et Marc Zoro.

L’ex-champion du monde 2002 a été reçu en audience, samedi, par la première dame ivoirienne, Dominique Ouattara et par le chef du gouvernement ivoirien, Amadou Gon Coulibaly.

Le célèbre footballeur brésilien qui séjourne à Abidjan depuis, vendredi soir, dans le cadre des activités de sa Fondation, a présenté au Premier ministre ivoirien, ses actions humanitaires en faveur des populations, notamment, dans le domaine de la santé.

Selon la primature ivoirienne, la Fondation de Ronaldinho Gaúcho entend établir un partenariat avec le gouvernement ivoirien pour la lutte contre l’hépatite C et pour des activités de formation dans le secteur de la santé.