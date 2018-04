DÃ©cÃ¨s Ã  92 ans de Barbara Bush, mÃ¨re et femme de prÃ©sidents

Barbara Bush, femme de l’ancien prĂ©sident amĂ©ricain George H. W. Bush et mère de l’ancien prĂ©sident George W. Bush, est dĂ©cĂ©dĂ©e mardi, selon un communiquĂ© diffusĂ© par le porte-parole de son mari.

« Barbara Bush est dĂ©cĂ©dĂ©e le mardi 17 avril 2018 Ă 92 ans », a prĂ©cisĂ© le communiquĂ© postĂ© sur Twitter par Jim McGrath, qui avait fait savoir dimanche qu’elle avait dĂ©cidĂ© d’arrĂŞter son traitement mĂ©dical.

« Après une rĂ©cente sĂ©rie d’hospitalisations et après avoir consultĂ© sa famille et ses mĂ©decins, Mme Bush, maintenant âgĂ©e de 92 ans, a dĂ©cidĂ© de ne pas poursuivre son traitement mĂ©dical et va se concentrer Ă la place sur des soins palliatifs », avait-il prĂ©cisĂ©, Ă©voquant une santĂ© « dĂ©clinante ».

Les dĂ©tails concernant les funĂ©railles seront indiquĂ©s ultĂ©rieurement, a-t-il prĂ©cisĂ© mardi, soulignant qu’elle laissait notamment derrière elle son mari depuis 73 ans, cinq enfants, dix-sept petits-enfants et sept arrière-petits-enfants.

Le prĂ©sident amĂ©ricain Donald Trump a rapidement saluĂ© dans un communiquĂ© transmis par la Maison Blanche « sa solide dĂ©votion pour son pays et sa famille, qu’elle a servis indĂ©fectiblement bien ».

« En tant qu’Ă©pouse, mère, grand-mère, femme de militaire, et ancienne First Lady, Mme Bush a Ă©tĂ© une militante pour la famille amĂ©ricaine », a-t-il poursuivi, saluant « parmi ses plus grands accomplissements la reconnaissance de l’importance de l’alphabĂ©tisation comme une valeur familiale fondamentale nĂ©cessitant soins et protection ».

– « Remarquable » –

Barbara Pierce est nĂ©e en juin 1925 dans l’Etat de New York. Elle a rencontrĂ© George H. W. Bush Ă 16 ans avant de l’Ă©pouser trois ans plus tard. Ensemble ils ont eu six enfants, dont George W. Bush qui a prĂ©sidĂ© les Etats-Unis entre 2001 et 2009, et Jeb Bush, gouverneur de Floride entre 1999 et 2007 et candidat malheureux aux primaires rĂ©publicaines pour la Maison Blanche en 2016. Sa fille Pauline est dĂ©cĂ©dĂ©e en bas âge en 1953.

Son mari a dirigé le pays entre 1989 et 1993.

AgĂ© de 93 ans, il est atteint de la maladie de Parkinson qui le contraint depuis plusieurs annĂ©es Ă se dĂ©placer en fauteuil roulant. Il a Ă©tĂ© hospitalisĂ© en janvier 2017 pendant une quinzaine de jours Ă cause d’une pneumonie.

Jeb Bush a rapidement postĂ© sur Facebook un message Ă©voquant sa « gratitude » et celle de sa famille face au « dĂ©ferlement d’amour et de soutien pour ma maman ces derniers jours, et tout au long de sa vie remarquable ».

« Ma chère mère est dĂ©cĂ©dĂ©e Ă 92 ans, (…), et je suis triste mais nos âmes sont en paix parce que nous savons que la sienne l’Ă©tait », a confiĂ© dans un communiquĂ© George W. Bush, Ă©voquant une « Première dame fabuleuse et une femme comme aucune autre » et s’estimant « chanceux » de l’avoir eu comme mère.

L’ancien prĂ©sident Bill Clinton, qui a emmĂ©nagĂ© Ă la Maison Blanche après George et Barbara Bush, a rendu hommage sur Twitter Ă « une femme remarquable » qui avait « courage et grâce, intelligence et beautĂ© ».

Jimmy Carter, prĂ©sident des Etats-Unis de 1977 Ă 1981, s’est dit « attristĂ© » de la disparition de Barbara Bush, soulignant qu’elle avait « touchĂ© les coeurs de millions de personnes avec sa chaleur, sa gĂ©nĂ©rositĂ© et sa vivacitĂ© d’esprit ».

« Barbara Bush Ă©tait le socle d’une famille dĂ©vouĂ©e au service public », ont relevĂ© Barack et Michelle Obama dans un communiquĂ©, saluant sa « gĂ©nĂ©rositĂ© » et la façon dont elle a vĂ©cu: un « testament du fait que le service public est une vocation importante et noble ».