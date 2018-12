Décès à Abidjan du Pr Séry Bailly, un ex-ministre de Gbagbo à 70 ans

L’ancien ministre ivoirien de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Pr Séry Bailly est décédé dimanche à Abidjan à l’âge de 70 ans, a appris APA auprès de son entourage.Selon cette source, l’universitaire, ex-cadre du Front populaire ivoirien ( FPI, parti de Gbagbo) est décédé dans une polyclinique de la capitale économique ivoirienne où il était en instance d’une opération chirurgicale.

Universitaire, homme politique et écrivain, Pr Séry Bailly est né en 1948 et était vice-président de l’Académie des sciences, des arts, des cultures d’Afrique et des diasporas africaines ( ASCAD).

Il était membre du Front populaire ivoirien ( FPI, opposition) et a occupé plusieurs postes ministériels en Côte d’Ivoire dont celui de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique sous le régime de la refondation de Laurent Gbagbo.

Sous l’actuel Président Alassane Ouattara, il a été membre de la Commission nationale pour la réconciliation et l’indemnisation des victimes (CONARIV).

Ce décès du Pr Séry Bailly intervient au lendemain de l’inhumation d’Abou Drahamane Sangaré, l’ex-leader de la branche radicale du parti de Laurent Gbagbo et moins de deux mois après la mort de Marcel Gossio, un autre pilier du FPI et ancien directeur général du port autonome d’Abidjan.

La vague de décès des proches de l’ex-président ivoirien, Laurent Gbagbo a aussi emporté en septembre dernier, Raymond Abouo N’Dori, un ancien ministre de la santé.