DÃ©cÃ¨s brutal de l’ambassadeur ivoirien auprÃ¨s de l’ONU

L’ambassadeur de CĂ´te d’Ivoire auprès de l’ONU, Bernard Tanoh-Boutchoue, membre non permanent du Conseil de sĂ©curitĂ©, est dĂ©cĂ©dĂ© brutalement mercredi dans un hĂ´pital de New York Ă l’âge de 67 ans, a-t-on appris de sources diplomatiques.

Muté de Russie à New York en décembre, Bernard Tanoh-Boutchoue, était très marqué psychologiquement depuis fin mars après un rappel pour consultations par son gouvernement, selon une source proche du diplomate.

A l’Ă©poque, suivant les directives de sa capitale, il s’Ă©tait abstenu lors d’un vote sur la Syrie, provoquant l’ire d’autres membres du Conseil de sĂ©curitĂ©. De retour Ă New York, son Ă©tat s’Ă©tait dĂ©gradĂ© et il Ă©tait hospitalisĂ© depuis peu, a-t-on prĂ©cisĂ© de mĂŞme source.

La raison prĂ©cise de son dĂ©cès n’a pas Ă©tĂ© communiquĂ©e.

Le Conseil de sĂ©curitĂ© a observĂ© jeudi matin une minute de silence Ă sa mĂ©moire, au dĂ©but de ses travaux. « Nous avons perdu un grand diplomate » et « les mots nous manquent », a soulignĂ© le prĂ©sident en exercice du Conseil de sĂ©curitĂ©, l’ambassadeur pĂ©ruvien Gustavo Meza-Cuadra, en Ă©voquant une instance « consternĂ©e et attristĂ©e ».

« C’Ă©tait quelqu’un d’honnĂŞte, franc, et c’est une grande perte dans une pĂ©riode oĂą des gens comme lui sont si nĂ©cessaires », a dĂ©clarĂ© Ă l’AFP l’ambassadeur Ă©thiopien, Tekeda Alemu, en disant « avoir personnellement le coeur brisĂ© ». InterrogĂ© pour savoir si les ambassadeurs du Conseil de sĂ©curitĂ© subissaient trop de pressions, le diplomate s’est refusĂ© Ă rĂ©pondre.

Devant le Conseil de sĂ©curitĂ©, Tekeda Alemu a indiquĂ© que « depuis trois semaines », Bernard Tanoh-Boutchoue s’Ă©tait livrĂ© « Ă une grande introspection inhabituelle ».

– « Rire contagieux » –

« Nous sommes dĂ©solĂ©s », a dit de son cĂ´tĂ© l’ambassadrice britannique, Karen Pierce. « C’Ă©tait un collègue bon et honnĂŞte », a-t-elle ajoutĂ©. Devant le Conseil, son homologue chinois, Ma Zhaoxu, a parlĂ© d’un « dĂ©cès tragique », en Ă©voquant comme l’ambassadrice amĂ©ricaine Nikki Haley « un ami ». « Son rire Ă©tait contagieux », a-t-elle dit.

L’ambassadeur français François Delattre a exprimĂ© Ă l’AFP sa « très grande tristesse pour la perte d’un collègue et d’un ami Ă l’inĂ©puisable gentillesse ». « L’ONU perd un grand professionnel, la CĂ´te d’Ivoire un magnifique reprĂ©sentant, et la France un ami », a-t-il ajoutĂ©.

Le dĂ©cès de l’ambassadeur ivoirien est survenu deux jours avant une « retraite » annuelle et informelle du Conseil de sĂ©curitĂ© qui doit se dĂ©rouler cette annĂ©e en Suède. Cette rencontre doit permettre aux ambassadeurs d’amĂ©liorer leurs pratiques et de tenter de retrouver un peu d’unitĂ© et de crĂ©dibilitĂ© alors qu’ils se sont passablement Ă©charpĂ©s au cours des derniers mois sur de multiples dossiers, de la Syrie Ă l’affaire d’empoisonnement de l’ex-espion SergueĂŻ Skripal et de sa fille en Angleterre.

D’une grande courtoisie et d’une grande Ă©lĂ©gance, tranchant avec les tenues vestimentaires de ses homologues masculins en portant toujours un noeud papillon, Bernard Tanoh-Boutchoue Ă©tait spĂ©cialiste des pays de l’ex-Union soviĂ©tique.

Avant l’ONU, il Ă©tait Ă Moscou depuis 2011. En 2012, il avait Ă©tĂ© chargĂ© par les autoritĂ©s ivoiriennes de reprĂ©senter Ă©galement son pays auprès de l’AzerbaĂŻdjan, du BĂ©larus, de la GĂ©orgie, de la Lettonie et de l’Ukraine. En 2016, y avaient Ă©tĂ© ajoutĂ©s l’ArmĂ©nie, le Kirghizistan, le Kazakhstan et le Tadjikistan.

Au cours de sa carrière, Bernard Tanoh-Boutchoue avait aussi Ă©tĂ© ambassadeur en Egypte, avec Ă©galement la charge du Soudan après avoir occupĂ© diffĂ©rents postes dans son pays et dĂ©jĂ Ă©galement Ă l’ONU.

Né le 17 juillet 1950, il était marié et avait trois enfants.