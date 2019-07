Décès de Farouk Al-Fichaoui, grande star du cinéma égyptien

La grande star du cinéma égyptien, Farouk Al-Fichaoui, est décédée ce jeudi à l’âge de 67 ans après un long combat contre la maladie.Par Mohamed Fayed

En octobre dernier, l’acteur avait annoncé être atteint d’un cancer, lors de l’hommage que lui avait rendu le festival du cinéma méditerranéen d’Alexandrie. Il avait annoncé en public sa determination à combattre cette maladie.

Né en 1952, à Al-Manoufiya en Égypte, Farouk Al-Fichaoui a d’abord obtenu une licence en lettres de l’université Aïn Chams au Caire avant de poursuivre des études de théâtre.

Il avait entamé par la suite une longue et riche carrière où il a multiplié les rôles dans le théâtre, le cinéma et la télévision. Plus de 153 projets auxquels il a pris part.

Parmi ses principaux rôles à la télévision, le feuilleton « Le soir où Fatima a été arrêtée ».

Dans le théâtre, Farouk Al-Fichaoui a notamment brillé dans «Au bord du précipice», « Une créature nommée femme », « Un oiseau en cage » et les «Les enfants de la soif». Au cinéma, ce sera « Le suspect », « 48 heures en Israël », « Le 7è péché », « Hanafi Oubaha » ou encore « Un homme très important ».