Décès de Khalifa Ben Zayed Al Nahyane, président des Emirats arabes Unis

Le Cheikh Khalifa ben Zayed Al Nahyan, président des Émirats arabes unis et souverain d’Abou Dhabi, est décédé ce vendredi 13 mai, a annoncé le ministère émirati des Affaires présidentielles.« Le ministère des Affaires présidentielles présente ses condoléances au peuple des Émirats arabes unis, à la nation arabe et islamique et au monde pour le décès de Cheikh Khalifa ben Zayed Al Nahyan, président des Émirats arabes unis », indique un communiqué.

Il était président des Émirats arabes unis et souverain d’Abou Dhabi depuis le 3 novembre 2004.

Le ministère des Affaires présidentielles annonce également un deuil officiel de 40 jours et des drapeaux en berne à compter d’aujourd’hui ainsi que la suspension des travaux dans les ministères, départements, institutions fédérales et locales, et le secteur privé pendant 3 jours, à partir de ce vendredi 13 mai.