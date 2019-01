Décès de l’ancien attaquant international sud-africain Phil Masinga

L’ancien attaquant des Bafana Bafana de l’Afrique du Sud, Phil Masinga, est décédé ce dimanche en Afrique du Sud à l’âge de 49 ans a appris APA.Phil Masinga, l’ancien attaquant des Bafana Bafana, vainqueur de la CAN 1996 à domicile, est décédé des suites d’une courte maladie.

Masinga qui totalise 58 sélections dans sa carrière en sélection, a évolué en sélection nationale entre 1992 et 2001. Il s’est révélé lors de la CAN 1996 en Afrique du Sud en marquant notamment lors du match d’ouverture face au Cameroun (3-0).

Figure emblématique de cette sélection sud-africaine victorieuse de la CAN après la fin de l’apartheid, Masinga a aussi évolué en Angleterre (Leeds), en Suisse (Saint-Gaal), en Italie (Bari et Salernitana) et aux Emirats arabes unis (Al-Wahda Club).

«C’est un triste jour pour le football sud-africain, a déclaré Danny Jordaan, le président de la Fédération sud-africaine. Il était un serviteur loyal du jeu, sur et en dehors du terrain.» La cause de son décès n’est pas connue » a informé certains de ses proches.