Décès de l’ancien président égyptien Mohamed Morsi

L’ancien président égyptien, Mohamed Morsi est décédé lundi, annonce la télévision d’Etat égyptienne.Selon notre source, M. Morsi âgé de 67 ans qui comparaissait devant un tribunal a été victime d’un malaise. Son décès a été constaté peu après.

Membre du mouvement islamiste des Frères musulmans, Mohamed Morsi était devenu en 2012 le premier président librement élu de l’histoire de l’Egypte, soit un an après la révolution et la chute de son prédécesseur Hosni Moubarak. Un an plus tard, il avait été renversé par l’armée après de grandes manifestations contre son pouvoir.