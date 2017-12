DÃ©cÃ¨s de l’astronaute Bruce McCandless II, qui s’Ã©tait dÃ©placÃ© librement dans l’espace

La photo de Bruce McCandless II avait fait le tour du monde: en 1984, l’astronaute amĂ©ricain flottait dans l’espace dans son scaphandre, le globe terrestre en arrière-plan, sans aucune attache avec sa navette. Il est mort jeudi Ă l’âge de 80 ans.

La Nasa a annoncé son décès vendredi.

Bruce McCandless II fut le premier astronaute Ă flotter ainsi dans l’immensitĂ© sidĂ©rale, grâce Ă un scaphandre Ă©quipĂ© de propulseurs lui permettant de se dĂ©placer dans le vide.

RecrutĂ© en 1966 par l’agence spatiale amĂ©ricaine, il avait Ă©galement participĂ© au dĂ©ploiement du tĂ©lescope Hubble en 1990.

L’astronaute retraitĂ© faisait encore rĂŞver rĂ©cemment les Ă©coliers de Toulouse, oĂą il a participĂ© en octobre au 30e congrès mondial des astronautes.

Avait-il eu peur de ce premier pas libre dans l’espace? « Non, j’avais tellement travaillĂ©, testĂ© pendant 300 heures le matĂ©riel », avait-il rĂ©pondu Ă une petite fille. « Il y avait 24 propulseurs. Il n’y avait aucune chance que je me perde dans l’espace ».

« La chose la plus extraordinaire ? C’est la vision de la Terre juste Ă travers mon casque », avait aussi dit l’octogĂ©naire, alerte. « L’autre chose la plus extraordinaire quand on est astronaute: on ne voit pas les pays, les frontières. On voit les humains, le vaisseau spatial Terre ».