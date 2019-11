Décès de Tévoédjrè: «L’Afrique perd une des grandes figures politiques » (Bédié)

Le président du Parti démocratique de Côte d’Ivoire ( PDCI, ex-allié au pouvoir), par ailleurs ancien président ivoirien, Henri Konan Bédié a estimé mercredi dans un message de condoléances transmis à APA après le décès du Béninois Albert Tévoédjrè, ex- représentant spécial du Secrétaire général des Nations-Unies (ONU) en Côte d’Ivoire, que l’Afrique a perdu l’une de ses grandes figures politiques.« L’Afrique et particulièrement le Bénin, perdent une des grandes figures intellectuelles et politiques qui a su œuvrer à la recherche et au maintien de la paix entre les peuples et entre les nations» a soutenu M. Bédié qui dit avoir encore en mémoire que l’illustre disparu a accompli sa mission en Côte d’Ivoire « avec succès » et dans « l’impartialité ».

« En ces moments de grandes douleurs, je présente mes condoléances au peuple frère du Bénin, au gouvernement béninois et particulièrement à sa famille biologique », a conclu l’ancien président ivoirien.

Albert Tévoédjrè, ancien représentant spécial du secrétaire général de l’ONU en Côte d’Ivoire (2003-2005) et ancien Médiateur de la République du Bénin, est décédé mercredi à Porto-Novo ( Bénin) à l’âge de 90 ans.