DÃ©cÃ¨s d’une Afghane de 6 ans: la police croate a enfreint les rÃ¨gles

La police croate a enfreint l’accord sur la rĂ©admission conclu avec la Serbie dans le cas d’une Afghane de 6 ans mortellement fauchĂ©e en novembre par un train Ă la frontière entre les deux pays, a affirmĂ© une ONG serbe.

« Dans le cas de Medina Husseini, la police croate n’a pas agi en respect de l’accord sur la rĂ©admission et n’a pas respectĂ© le protocole conclu entre les deux ministères (serbe et croate) de l’IntĂ©rieur sur les personnes en situation illĂ©gale », a dĂ©clarĂ© Ă l’AFP Rados Djurovic, du Centre pour l’aide aux demandeurs d’asile, prĂ©cisant avoir obtenu cette rĂ©ponse du ministère serbe de l’IntĂ©rieur.

La Serbie n’a pas ouvert d’enquĂŞte sur cet accident qui s’est produit sur la frontière, estimant qu’il n’avait pas eu lieu en territoire serbe, a prĂ©cisĂ© M. Djurovic qui dirige cette organisation non-gouvernementale dĂ©diĂ©e Ă l’aide juridique aux demandeurs d’asile.

La semaine dernière, les parents de la petite Medina, qui espĂ©raient rejoindre rejoindre Londres avec leurs enfants, ont portĂ© plainte contre les autoritĂ©s croates après le dĂ©cès de leur fillette, avait indiquĂ© Ă l’AFP leur avocate Ă Zagreb.

Dans cette plainte, la famille de la fillette estime que quatre dĂ©lits ont Ă©tĂ© commis par les autoritĂ©s frontalières croates responsables, selon elle, d’abus de pouvoir, d’acte contre la vie humaine ayant menĂ© Ă la mort, de comportement inhumain et contre la dignitĂ© humaine et de violation des droits des enfants, a expliquĂ© Me Sanja Bezbradica Jelavic.

Un mois après les faits, la famille s’est dĂ©cidĂ©e Ă engager cette procĂ©dure car elle n’a obtenu aucune information sur l’Ă©ventuelle ouverture d’une enquĂŞte, a expliquĂ© l’avocate.

Selon l’avocate, la mère, Muslima Husseini, avait tentĂ© de faire valoir Ă la police qui les avait dĂ©couvert en territoire croate son droit Ă demander l’asile, puis suppliĂ© qu’on attende le matin pour les renvoyer en Serbie, quand il ferait jour et que les cinq enfants enfants, âgĂ©s de 2 Ă 15 ans, seraient reposĂ©s. Mais les policiers les avaient renvoyĂ©s quand mĂŞme dans la nuit, sur une voie ferrĂ©e, Ă la lueur d’une lampe torche.

Le ministre de l’IntĂ©rieur croate conteste cette version.

Malgré la fermeture des frontières début 2016, la route des Balkans reste empruntée clandestinement par de nombreux migrants.