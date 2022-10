Décideurs : Akinwumi Adesina primé pour son leadership aux Etats-Unis

La Foundation for Democracy in Africa, un groupe de réflexion américain spécialisé dans la recherche et le plaidoyer, a décerné sa plus haute distinction, la Medal of Glory Award, au président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, pour son leadership exemplaire.

Le comité de sélection du prix a reconnu, en particulier, la réponse au Covid-19 du Groupe de la Banque, « qui a fourni aux gouvernements africains et au secteur privé une aide financière essentielle en matière d’allègement de la dette et un ensemble de mesures de relance budgétaire qui ont assuré la continuité du gouvernement et la fourniture de biens sociaux pendant les mois et les années les plus sombres de la pandémie mondiale en Afrique ».

La Médaille de la Gloire est la plus haute distinction de la fondation, décernée chaque année pour des contributions extraordinaires à la démocratie, à la bonne gouvernance et à la promotion du commerce, des investissements et des liens culturels en Afrique.

« Cette Médaille de la Gloire est une source d’inspiration pour apporter encore plus de gloire à l’Afrique. Je tiens à vous assurer que M. Adesina continuera à le faire, tout comme le Groupe de la Banque africaine de développement », a déclaré Victor Oladokun, conseiller principal en communication du Groupe de la Banque africaine de développement qui a reçu le prix au nom de Adesina.