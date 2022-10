Décideurs : le Camerounais Narcisse Olinga élu vice-président du Conseil international du Cacao

L’élection est survenue au soir de la tenue des travaux de la 134e session du Conseil International du Cacao (ICCO) du 25-30 septembre 2022 à Abidjan en Côte d’Ivoire.

« Il s’agit du rayonnement du Cameroun à l’international », souligne le ministère du Commerce sur sa page Facebook.

« L’ICCO est la principale organisation à l’échelle mondiale, regroupant et distribuant les informations et études relatives à la production, la consommation et la distribution du cacao », a souligné le Mincommerce.

Dr Narcisse Ghislain Olinga par ailleurs, sous-directeur des échanges commerciaux au ministère du Commerce est élu à ce poste pour l’année cacaoyère 2022-2023. L’ICCO créée afin d’établir le premier Accord International sur le cacao en 1973, est le principal organe à l’échelle mondiale regroupant et distribuant des informations et études relatives à la production, la consommation et la distribution de cacao.

Après le retour du siège de l’ICCO à Abidjan le 25 avril dernier lors de la réunion du Conseil international du Cacao, ce récent rendez-vous d’Abidjan est l’une des sessions organisées avant le lancement imminent de la seconde phase de la Prime Qualité via le Guichet Producteurs mis en place par le Fodecc au Cameroun , du CHOCOSHOW (manifestation similaire au Salon du Chocolat de Paris), du 25 -27 novembre 2022 à Bogota en Colombie, du cinquantenaire de l’ICCO et du dixième anniversaire de l’Agenda Global du cacao prévus à Abidjan en avril 2023.