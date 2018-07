Découverte : la compagnie Mawanda en spectacle à l’Institut Goethe de Yaoundé

Dans le cadre de la plateforme Goethe-Découverte, ce groupe de danse livrera leur premier spectacle dénommé « Qui suis-je ? ».

Le rendez-vous est pris pour 19 heures. Et pour la circonstance, la Compagnie Mawanda s’exprimera sur des registres variés, qui renseignent sur la culture camerounaise dans sa diversité. Enrichis par les « battles » de danse, les collaborations avec d’autres artistes, en passant par les spectacles et représentations divers, ils se sont forgés chacun une identité jusqu’en 2016, où ils décident de se mettre ensemble pour participer à une compétition de danse en groupe.

Une rencontre plutôt enrichissante pour ces derniers car, déterminés à donner de la valeur à cette discipline au Cameroun, ils ont dès lors combiné à leurs idéologies, celles d’une association nommée « DanseZ ». Ladite association œuvre pour la promotion de l’art et de la culture par la danse dans un pays et à travers le monde.

En rappel, le Goethe-Découverte est une plateforme initiée par le Goethe-Institut Kamerun, en vue de d’apporter aux jeunes et talentueux artistes camerounais, un espace de présentation et d’échanges artistiques dans plusieurs disciplines (film, musique, littérature, théâtre, danse, performance et conte).