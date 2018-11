Démarrage à Dakar de la première semaine de l’inclusion financière dans l’UEMOA

La Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) a démarré, lundi à Dakar, la première édition de la semaine dédiée à l’inclusion financière dans l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA).Axée sur le thème « Inclusion financière : levier du développement économique et social », cette manifestation se déroule concomitamment dans les huit pays de l’UEMOA. L’inclusion financière est l’accès à un prix raisonnable à tous les ménages et entreprises à une large gamme de services financiers.

« L’objectif principal de la semaine de l’inclusion financière est de rassembler les acteurs du secteur financier en vue de discuter des problématiques importantes de l’heure, qui constituent des préoccupations spécifiques et des défis pour chaque pays de l’Union en matière d’inclusion financière », a dit Tiémoko Meyliet Koné, gouverneur de la BCEAO lors de l’ouverture officielle de la manifestation.

Selon le gouverneur Koné, il s’agira en outre de sensibiliser les populations sur l’importance de l’inclusion financière dans le développement économique et social des pays de l’UEMOA.

Pour Xavier Michon, secrétaire exécutif adjoint du fonds d’équipement des Nations Unies (UNCDF), dans le secteur de la microentreprise, l’inclusion financière a permis une réduction de 22% de la pauvreté au Kenya.

Ce qui fait dire à Romuald Wadagni, président du conseil des ministres de l’UEMOA, en ouvrant la cérémonie officielle, que « l’inclusion financière est un accélérateur de croissance ». Il a ainsi exhorté la BCEAO à poursuivre l’assainissement et la consolidation du secteur de la microfinance.

M. Wadagni a relevé, entre autres défis, pour les pays de l’UEMOA, l’éducation financière des populations. « Sans éducation financière, ces populations resteront toujours à la marge du système financier », a-t-il laissé entendre.

La semaine de l’inclusion financière sera marquée par plusieurs panels de discussions, un forum de haut niveau et une foire de l’inclusion financière.