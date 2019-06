Démarrage de la CMU: Ouattara et ses ministres reçoivent leur carte d’assurés

Le président ivoirien Alassane Ouattara et ses ministres ont reçu, mercredi à Abidjan, leurs cartes d’assurés de la Couverture maladie universelle (CMU) en prélude aux cotisations et prestations qui démarrent respectivement le 1er juillet et le 1er octobre prochains, a appris APA de source officielle dans la capitale économique ivoirienne.« Le président Alassane Ouattara et son épouse, de même que le vice-président de la République, le premier ministre et les membres du gouvernement ont reçu leur carte d’assurés de la Couverture maladie universelle», a annoncé Sidi Tiémoko Touré, le porte-parole du gouvernement, par ailleurs, ministre de la communication et des médias, au terme d’un Conseil des ministres présidé par le président Alassane Ouattara.

« Les cotisations pour la CMU démarrent effectivement le 1er juillet 2019 et les prestations le 1er octobre 2019», a rappelé M. Touré invitant tous les « assujettis à avoir leur carte de la CMU pour contribuer à la solidarité nationale». Le porte-parole du gouvernement ivoirien a assuré que l’État mettra tout en oeuvre que la CMU soit opérationnelle à la date indiquée.

La Couverture maladie universelle se veut une assurance sociale qui prend en compte le secteur formel et informel. Les soins de la CMU se font dans les centres de santé conventionnés. L’assuré paie un ticket modérateur de 30% et l’assurance le reste à hauteur de 70%. Quant à la cotisation, elle s’élève à 1000 FCFA par mois et par individu.