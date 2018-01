Démarrage de la session criminelle à la cour d’appel de Bangui

La cour d’appel de Bangui a dĂ©marrĂ© ce lundi sa session criminelle d’un mois qui va Ă©tudier une cinquantaine de dossiers parmi lesquels ceux concernant les groupes armĂ©s qui sĂ©vissent en RCA.Il s’agit des actes criminels impliquant les chefs rebelles tels que Patrice Edouard NgaĂŻssona coordonnateur gĂ©nĂ©ral des Anti balaka et Abdoulaye Hissein des sĂ©lĂ©kas. Un jurĂ© populaire a Ă©tĂ© constituĂ© pour aider Ă juger les crimes dont la cour a Ă©tĂ© saisie au mois de dĂ©cembre dernier.

Au premier jour ce lundi, l’affaire Rodrigue NgaĂŻbona alias gĂ©nĂ©ral Andjilo un chef anti balakas âgĂ© de 25 ans, père de cinq enfants et Ă©poux de trois femmes. Le tĂ©mĂ©raire chef milicien anti-balaka, aux arrĂŞts depuis trois ans, est jugĂ© devant la cour criminelle pour six chefs d’accusation. Il lui est reprochĂ© entre autres les faits d’assassinat, de dĂ©tention illĂ©gale d’armes de guerre, d’association de malfaiteurs, incendie des villages et de vol Ă mains armĂ©es. A ses cotĂ©s son frère, DieudonnĂ© Ngaibona, qui a tentĂ© sa libĂ©ration forcĂ© en 2015 en prenant en otage un prĂŞtre, une humanitaire française et mĂŞme un ministre.

Les dĂ©bats ont Ă©tĂ© âpres entre le Procureur gĂ©nĂ©ral de la cour d’appel, Eric Didier Tambo, et la dĂ©fense de l’accusĂ© composĂ© de deux avocats : MaĂ®tres Didier Goninzapa et Jean-Pierre Madoukou. Après plus d’une heure de dĂ©bats, le PrĂ©sident de la cour d’appel de Bangui, Alfred-Rock GoumbrĂ©, a renvoyĂ© l’affaire au jeudi 11 janvier 2018, ce qui constitue une satisfaction pour la dĂ©fense reprĂ©sentĂ©e par MaĂ®tre Madoukou.

« C’est tout Ă fait normal que le dossier soit renvoyĂ©. Six chefs d’accusation pèsent contre notre client. On lui reproche beaucoup de choses. Dans ces conditions, c’est normal pour privilĂ©gier les droits de la dĂ©fense, d’accepter que les avocats aient les pièces du dossier », a-t-il expliquĂ© soulignant avoir Ă©tĂ© informĂ© « tard » de cette audience et estime ne pas dĂ©tenir les mĂŞmes pièces que le Parquet gĂ©nĂ©ral.

Maître Jean-Pierre Mandoukou et son collègue Didier Gonénzapa ont salué la sage décision de la Cour de renvoyer ce dossier pour leur permettre de bien préparer la défense de leur client.

Ils ont Ă©galement remerciĂ© les avocats des victimes et ceux des organisations des droits de l’homme, constituĂ©s en parties civiles qui ont soutenu leur requĂŞte dans la mesure oĂą le dossier « Andjilo » devrait ĂŞtre jugĂ©e avec beaucoup de sĂ©rieux.

Ils ont fait savoir qu’ils ne comprenaient pas pourquoi le dossier Andjilo inscrit Ă la 20ème place du rĂ´le a finalement Ă©tĂ© ramenĂ© Ă la première place pour ĂŞtre jugĂ© au premier jour.

La cour jugera Ă©galement d’autres affaires liĂ©s au braquage, Ă l’assassinat des forces de l’ordre et autres actes criminels.