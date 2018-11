Démission du ministre guinéen de l’Unité nationale

Le ministre de l’Unité nationale et de la Citoyenneté, Khalifa Gassama Diaby a annoncé, mercredi, sa démission du gouvernement.« Pour des raisons personnelles, j’ai décidé de démissionner de mes fonctions de ministre de la République », écrit M. Diaby dans une déclaration dont APA a obtenu une copie.

Il ajoute : « Lorsqu’on a définitivement acquis la certitude que le combat que l’on mène avec le cœur, l’honnêteté et l’engagement éthique, n’est plus manifestement, clairement, une préoccupation et une priorité majeure ni pour le gouvernement auquel on appartient, ni pour les acteurs politiques nationaux, ni dans le jeu politique et institutionnel, on se retire. J’en ai aujourd’hui l’honnête conviction. C’est avec le cœur brisé et l’âme triste pour mon pays et les valeurs humanistes et démocratiques que je défends, que je suis arrivé à cette conclusion inéluctable et indispensable ».

Tout en remerciant le chef de l’Etat pour lui avoir fait confiance, Gassama Diaby a exprimé sa gratitude à l’ensemble des acteurs politiques, de la société civile, des medias ainsi que les citoyens qui lui ont accordé leur confiance pour l’accomplissement de sa mission.

Depuis 2012, c’est la première fois qu’un ministre démissionne du gouvernement guinéen.