Démographie : 4,3 enfants par femme en Côte d’Ivoire (enquête)

L’indice synthétique de fécondité, en Côte d’Ivoire, révèle 4,3 enfants par femme en 2021 contre 5,2 en 1999.Ces données issues de la quatrième Enquête démographique et de santé de Côte d’Ivoire (EDS-CI 2021), ont été fournies, mercredi, par le porte-parole du gouvernement ivoirien Amadou Coulibaly, après un Conseil des ministres.

L’indice synthétique de fécondité (ISF), fera-t-il observer, est davantage en recul en milieu urbain, où il s’établit à 3,6 contre 5,3 en milieu rural. L’enquête met en relief la mortalité infanto-juvénile, qui s’établit à 74 pour 1000 enfants en 2021 contre 181 pour 1000 enfants en 1999.

Cette enquête a permis de produire des informations actualisées et désagrégées dans les domaines sociaux tels que la population, la santé, l’éducation et la protection des individus, tout en mettant l’accent sur les femmes et les enfants, qui sont les plus vulnérables.

Elle est la quatrième enquête démographique de santé de la Côte d’Ivoire qui est réalisée après celles de 1994, de 1998-1999 et de 2011-2012 ; et présente des résultats clés des statistiques sur la fécondité, la santé maternelle, les rapports sexuels à risques et la vaccination.

L’enquête aborde également les épisodes de maladies, la prévention, la prévalence et le traitement du paludisme, l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant, la malnutrition et la prévalence de l’anémie, la santé maternelle et du nouveau-né, les rapports sexuels à risques et la vaccination.

Les résultats de cette enquête montrent globalement une « nette amélioration de l’état de santé des enfants et des mères, malgré des défis majeurs à relever tels que la situation des femmes entre 15 et 49 ans atteintes d’anémie, dont la situation s’est détériorée », a soutenu M. Amadou Coulibaly.

L'organisation sous-régionale invite les dirigeants à limiter à trois le nombre d'enfants par femme afin de faire baisser cet indice de moitié d'ici à 2030.